Qué es el plan 70-30 que pretende consolidar Chivas en dos años y en qué consiste

Para la directiva del Club Guadalajara la única manera de recuperar el éxito que tuvieron en años anteriores es formando jugadores de la cantera que logren solventar, con el paso del tiempo, la presión de jugar en el equipo más importante de México, por ello están implementando un plan denominado 70-30 que debe arrojar resultados en dos años aproximadamente, según reveló el director de futbol del equipo rojiblanco, Michel Leaño.

Eh declaraciones para el diario El Informador, Michel Leaño explicó la reestructuración que ya está en proceso al interior del Club Guadalajara, con el cual buscan recuperar su cantera y darles una proyección que los lleve hasta el primer equipo, no solo con la intención de que sean buenos futbolistas, pues también se pretende que adquieran un liderazgo distinto que les permita desarrollarse como personas.

''No es mi gestión, es compartida como equipo de trabajo, pero definitivamente es que en los próximos dos años, se tenga el 70 por ciento del plantel con jugadores canteranos, el 70-30. Llegar a un 70-30 habla de que tiene una cantera muy sólida, pero no se trata solamente de jugar con jóvenes, aquí es creer en el joven con calidad porque este equipo tiene que estar en los primeros lugares, este equipo tiene que ser capaz de desarrollar sus mejores jóvenes porque es el equipo más grande de México. Debemos consolidarlos y ser de éxito en la Liga, porque eso es lo que la gente quiere. Sueño con tener en unos años, un capitán de 18 años ¿por qué no? Si el Ajax lo tuvo’’, comentó Leaño.

El dirigente rojiblanco recordó que cuando Chivas disputó la Final de la Copa Libertadores en el 2010, llegaron a jugar con 10 canteranos, pues solo Adolfo el “Bofo” Bautista no era surgido del Rebaño Sagrado, lo cual han perdido en los últimos años y no se explica cómo es que ocurrió de un momento a otro.

''El futuro del futbol está en el pasado, en su contacto con el pasado y es lo que estamos tratando de hacer. Mi misión que tengo aquí es actualizar el club en las fuerzas básicas, que llegó a ser lo más alto del futbol mexicano porque disputamos una final de Copa Libertadores con puros nacidos en la cantera, excepto uno, el 'Bofo'. Algo pasó en el camino y también esto pasa en las empresas, que no se reinventan y había que posicionar al club'.

''La misión es que los jugadores sean mejores personas y jugadores, el sello distintivo será cuando vean elementos más conscientes del club en el que están, más comprometidos con los valores, con una devoción muy grande por la institución y por el juego”, comentó Leaño poniendo como ejemplos la mentalidad que han mostrado los últimos elementos que ha surgido de la cantera y que están en el primer equipo como Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas y Eduardo Torres.