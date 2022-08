Con el triunfo del Club Guadalajara el viernes pasado la ilusión empieza a despertar para vislumbrar un futuro mucho mejor en lo que resta del Torneo Apertura 2022, donde la intención es dejar atrás el mal inicio resarciendo los errores que les permitan pensar en el Repechaje o incluso en un boleto para la Liguilla a pesar de los complicados compromisos que tienen en puerta.

El Rebaño Sagrado jugará este martes 23 de agosto frente a Rayados de Monterrey en un encuentro que sería definitivo para saber si el equipo dirigido por Ricardo Cadena por fin ha salido del mal momento, pero también servirá para conocer los alcances de una plantilla que apenas suma un victoria en la campaña ubicándose en el puesto 13 de la competencia con nueve unidades al término de la Jornada 10.

Chivas tendrá la segunda parte del calendario más complicado que la primera, ya que se medirá a escuadras como los regiomontanos de Víctor Manuel Vucetich, quienes están en la cima de la Liga MX con 21 puntos, más del doble de unidades que los tapatíos, además de que el Rey Midas no tiene el mejor recuerdo de la afición en el Estadio Akron y esto lo obligará a ir por los tres puntos.

¿Cuántos puntos necesita Chivas para calificar a la Liguilla?

Aunque el panorama no luce sencillo, también es un hecho que Guadalajara juega mejor con los rivales que no se le cierran atrás y le permiten ir al frente, la prueba de ello fue Necaxa que siempre le abrió las puertas del área y de ahí surgió la contundencia que no había aparecido en los atacantes rojiblancos.

El problema es que así como se medirán a Monterrey en el partido adelantado de la Fecha 16, después recibirán a Pumas de la UNAM y visitarán a Toluca que también pelea por la cima de la campaña. Si el Rebaño desea meterse cuando menos al Repechaje necesita 12 puntos más, es decir, cuatro triunfos y dos empates en los ocho juegos que restan para un total de 23 puntos, pero pensando en que la Liguilla de manera directa es el objetivo, tendrían que sumar al menos cinco victorias y tres empates para 27 unidades que podrían asegurarles una entrada directa a la Fiesta Grande, por lo tanto ya no tienen margen de error de volver a perder algún compromiso.

Los juegos de Chivas en el Apertura 2022

