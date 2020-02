¿Qué partidos se perderían en Chivas los convocados al Preolímpico?

Chivas de Guadalajara conoció este miércoles que ocho de sus jugadores fueron incluidos en la lista preliminar de la selección mexicana que participará en el torneo Preolímpico de la Concacaf, que otorgará dos boletos a las Olimpiadas de Tokio 2020 y por ello, te presentamos cuáles partidos de los rojiblancos se perderían en este Clausura 2020 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 1-0 sobre los Xolozcuintes en el Estadio Caliente por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla casi completa, solo por la ausencia de los cinco convocados al microciclo con la selección mexicana, para recibir el domingo al club León en el Estadio Akron.

Los rojiblancos encabezaron el listado inicial de 50 jugadores del Tri en la categoría Sub-23 con ocho jugadores: Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Cristian Calderón, Ronaldo Cisneros, José Juan Macías, Gilberto Sepúlveda y Alexis Vega. De ellos, cinco fueron titulares el viernes en Tijuana y serían sensibles bajas en el club tapatío durante este semestre.

El Preolímpico (categoría Sub-23) se realizará del 20 de marzo al 1 de abril en la Perla Tapatía y cuya final se celebrará en el Gigante de Zapopan y ofrecerá dos boletos al torneo de fútbol masculino en Tokio 2020. En el caso que el seleccionador Jaime Lozano decida concentrar al equipo con 10 días de anterioridad, los elementos rojiblancos que participen en este evento llegarían justo después del Clásico Tapatío (8 de marzo) y se perderían el partido de la décima fecha contra Monterrey (15 de marzo) y la siguiente visita a Querétaro (22 de marzo), por lo que volverían a estar disponibles días antes de recibir a Morelia (4 de abril).

Calendario del Clasificatorio Olímpico Masculino a Tokio 2020



Viernes, 20 de marzo de 2020 - Estadio Jalisco

7:00 pm (5:00 pm) Estados Unidos vs Costa Rica

9:30 pm (7:30 pm) México vs República Dominicana



Sábado, 21 de marzo de 2020 - Estadio Jalisco

3:30 pm (1:30 pm) Canadá vs El Salvador

6:00 pm (4:00 pm) Honduras vs Haití



Lunes, 23 de marzo de 2020 - Estadio Akron

7:00 pm (5:00 pm) República Dominicana vs Estados Unidos

9:30 pm (7:30 pm) Costa Rica vs México



Martes, 24 de marzo de 2020 - Estadio Akron

7:00 pm (5:00 pm) Haití vs Canadá

9:30 pm (7:30 pm) El Salvador vs Honduras



Jueves, 26 de marzo de 2020 - Estadio Jalisco

8:30 pm (6:30 pm) Costa Rica vs República Dominicana

11:00 pm (9:00 pm) México vs Estados Unidos



Viernes, 27 de marzo de 2020 - Estadio Jalisco

7:00 pm (5:00 pm) Honduras vs Canadá

9:30 pm (7:30 pm) El Salvador vs Haití



Lunes, 30 de marzo de 2020 - Estadio Jalisco

7:00 pm (5:00 pm) 1B vs 2A

10:00 pm (8:00 pm) 1A vs 2B



Miércoles, 1 de abril de 2020 - Estadio Akron

10:30 pm (8:30 pm) Ganador SF1 vs Ganador SF2