Queremos que Chivas no sea un "one hit wonder": Toño Rodríguez

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, aseguró en una entrevista con TUDN que la expectativa del renovado plantel rojiblanco es mantenerse como invitado constante a la Fiesta Grande y que este equipo no sea un "one hit wonder". Además confesó cómo es su relación con el entrenador Luis Fernando Tena.

Cimiento de nuestra historia, corazón de nuestro escudo y orgullo en nuestro nombre.



�� ¡FELICES 478 AÑOS, GUADALAJARA! ❤️��#478GDL ���� pic.twitter.com/zP0T329r1P — CHIVAS (@Chivas) February 14, 2020

El guardameta del Club Deportivo Guadalajara, en una entrevista con el programa El Madruguete, reconoció que "dentro del grupo estamos claros que hay cosas en las cuales podemos mejorar, hay cosas en las cuales tenemos que trabajar. Somos futbolistas y queremos ganar todos los partidos, pero somos un equipo muy autocrítico".

"Toño" Rodríguez, quien ha sido titular indiscutible para el "Flaco" Tena, agregó que "queremos que este equipo no sea un 'one hit wonder', o sea, un equipo de un torneo, queremos que este sea un equipo de muchos torneos. Así como se habló que Chivas tiene cinco torneos sin clasificar a la Liguilla, queremos que de esta nueva generación, que de esta nueva etapa, se hable que duremos cinco, diez, quince torneos clasificando a la Liguilla".

El arquero rojiblanco señaló que la competencia con Raúl Gudiño "te obliga y te lleva a estar en un nivel óptimo, muy alto. Sabemos y conociendo al profesor Luis Fernando (Tena), él pone al que ve que está mejor y siempre ha sido así, lo conozco desde que tengo 18 años y siempre se ha manejado de esa manera, él da la oportunidad al que ve que está en mejor momento y como futbolistas aquí dentro sabemos que si entrenas bien en la semana, tienes chance de poder estar el fin de semana en el partido, sino tu puesto está en riesgo y creo que eso es muy bueno, porque no somos un equipo de partidos, sino también de entrenamientos, de día a día".

�� ¡Tooodo el día a día del Rebaño Sagrado cabe en un solo lugar! �� ��



�� Descarga nuestra App y mantente al tanto de la información oficial ������

➡️ https://t.co/IgRo3AmPVH ⬅️ pic.twitter.com/AiS4QU2rgD — CHIVAS (@Chivas) February 14, 2020

Rodríguez, tras ser consultado cómo trabaja Tena, describió que "es un coctel, tenemos de todo un poquito. Es alguien muy estudioso, que le encanta mucho el tema táctico, técnico, que te maneja y te trata como persona, primero como ser humano, primer te habla como persona, te busca motivar, mantenerte en un buen estado de ánimo, en buena sintonía, en sincronía todo el grupo, que es muy importante, ya dentro de la cancha. Lo más importante que trabaja el profesor Luis Fernando (Tena), esa es su línea desde que lo conozco, es la sensación de cada jugador, el estado de ánimo, primero como ser humano".

��¡Toño Rodríguez en exclusiva en el Madruguete! ��

¿Cómo es su relación con el Flaco Tena? ¿Cómo afronta Chivas su actual crisis?



El Guardameta del Rebaño responde.��#Chivas | #Chivas2020 | #AntonioRodríguez pic.twitter.com/DICv5cGPfl — El Madruguete (@MadrugueteTUDN) February 14, 2020

El Rebaño Sagrado, que viene de caer goleado el sábado 3-0 ante Tigres UANL en el Estadio Universitario por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, para medirse este sábado a los cementeros.