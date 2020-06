Raúl Gudiño y Gallito Vázquez siguen en el mercado a la espera de ofertas para salir de Chivas de Guadalajara

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, reapareció la noche del viernes para ponerle fin a diversos rumores que han surgido en esta primera semana del mercado de transferencias y aseguró que los únicos jugadores del plantel principal tapatío que pudieran salir son el portero Raúl Gudiño y el mediocampista José Juan Vázquez, quienes se mantienen "disponibles" a la espera de una oferta que les permita salir del redil.

El directivo del Rebaño Sagrado, durante el estreno de un espacio visual denominado "El Netómetro", mencionó específicamente a estos dos jugadores y quienes han revelado su inquietud por abandonar la institución tapatía, con el objetivo de encontrar minutos de juego en otro equipo, ya sea en un préstamo o en venta definitiva, por lo que siguen en el mercado y siendo ofrecidos a otras organizaciones.

Peláez señaló los casos puntuales de Gudiño y del Gallito Vázquez (Chivas)

Peláez, durante su intervención en el video publicado por Chivas en sus redes sociales, advirtió que ambos futbolistas desean tener más actividad, pero reconoció que si no les llega una oferta atractiva se quedarán en el redil, por lo que señaló que del plantel principal "realmente pueden ser bajas Gudiño y el Gallito, porque ellos se han acercado y me han manifestado su deseo de jugar y tener más participación, pero pueden quedarse. Si no hay un ofrecimiento interesante para el jugador y para la institución, tienen el deseo de quedarse para competir y de ser campeones, así estamos con ellos dos específicamente".

El director deportivo rojiblanco ya había ofrecido al portero suplente Raúl Gudiño en este mercado a equipos como Toluca, que lo descartó por el alto salario y a pesar que fue interés del técnico José Manuel "Chepo" de la Torre, así como al club León para un trueque por Rodolfo Cota que también fue rechazado por los esmeraldas. Pumas de la UNAM, Necaxa y Mazatlán serían los únicos que se mantienen analizando una posible cesión del arquero.

Ricardo Peláez aseguró que no se pudo concretar la llegada del volante Aldo Rocha, por las altas pretensiones de Mazatlán tras desestimar una propuesta de intercambio por José Juan Vázquez y la extensión de la cesión de César Huerta. "Gallito" se mantiene en el mercado a la espera de una oferta, pese al poco interés de otros clubes.

El directivo también resaltó que no buscaron a Rodolfo Cota, Jonathan Orozco o a Carlos Salcedo y que no ofrecieron a Isaac "Cone" Brizuela o a Cristian Calderón en esta primera semana del mercado de transferencias, que cerrará el 5 de septiembre.

Raúl Gudiño y José Juan Vázquez son considerados como posibles bajas en las Chivas pues su ausencia de minutos en el campo ya ha generado inquietud en los fanáticos del fútbol https://t.co/h9jj1lAMgx — El Universal (@El_Universal_Mx) June 20, 2020