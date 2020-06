Referentes de Chivas elogian a "Tiba" Sepúlveda en portada de Récord y lo ven en Europa

Tres referentes de la defensa, todos campeones con las Chivas de Guadalajara en algún momento de sus carreras, coincidieron en elogiar el futuro promisirio que tiene el juvenil Gilberto Sepúlveda y que pudiera llevarlo más allá de nuestras fronteras hasta el viejo continente, como uno de sus ídolos: Carlos Salcido. El peso de las opiniones de Héctor Reynoso, Joel Sánchez y Jair Pereira protagonizó este miércoles la portada del diario deportivo Récord.

La primera página de la versión mexicana del rotativo deportivo español títuló al "Tiba" Sepúlveda como: "El defensa del futuro" y añadió que posee "proyección europea". El sumario refirió que "centrales históricos y campeones de Chivas como Reynoso, el Tiburón y Pereira se rinden ante el futuro que tiene Gilberto Sepúlveda: Si lo cuidan puede ir a Europa". El trabajo que publica Récord presenta solo declaraciones de Sánchez y Pereira, mientras que "Sansón" se deshizo en elogios con el juvenil central en una entrevista anterior con El Universal.

Récord destacó a Sepúlveda en su portada de este miércoles ( Foto: Récord)

La rápida consolidación del zaguero, de apenas 21 años de edad, no ha pasado desapercibida y antes de ser capitán de la selección mexicana en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019 ya había llamado la atención de varios ex rojiblancos, como el ex capitán Jair Pereira, quien resaltó en entrevista con Récord que "Chivas, en esa parte, sabe que tiene un gran jugador, es un chavo que va creciendo. Todavía le falta aprender, pero lo irá haciendo. Es una gran proyección que tiene Chivas, es un jugador que si lo cuidan tiene que irse a Europa" y argumentó que "yo lo sigo desde que estaba en la Sub-20 o Sub-17. Yo se lo decía, que no se desesperara, que era uno de mis gallos".

"Tiburón" Sánchez, por su parte, está convencido que el canterano no ha desentonado en la zaga junto a un experimentado como Hiram Mier y resaltó a Récord que "Mier ya tiene ciertos logros, ha jugado a un muy buen nivel y me parece que puede hacer crecer a un chico como Gilberto Sepúlveda, que en muy poco tiempo ha demostrado tener calidad, solvencia y sobriedad". Por lo que su llamado al Tri olímpico para Tokio 2021 le serviría, pues "es una gran vitrina, porque es una generación bastante buena. Si se ve línea por línea que hay jugadores que todavía dan la edad para ir a este Preolímpico y ya tienen años jugando en Primera División. Hay mucha atención para esta Selección, para este proceso y para mí sí sería una gran vitrina para poder destacar y poder tal vez ganarme una oportunidad de ir a Europa".

"Sansón" Reynoso tampoco se guardó nada a la hora de elogiar al "Tiba" y en entrevista con El Universal señaló que "es una gran sorpresa de los chavos de cantera. Hacía tiempo que no salía un defensa, se criticaba mucho eso, y él lo hace bien. Tendrá que ir aprendiendo de los que ya están. Está rodeado de gente con experiencia. Veo aptitudes de humildad que lo llevarán a cumplir sus metas como jugador. Me parece que es alguien que la tiene clara y eso se ve en los resultados". Pese a ser titular en el once inicial rojiblanco, Sepúlveda tiene definidos nuevos objetivos, como destacar en el Preolímpico y en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y atraer la atención de algunos cubes del viejo continente.

El canterano rojiblanco ha logrado superar en la competencia por la titularidad a zagueros con experiencia europea como: Antonio Briseño u Oswaldo Alanís, situación que afirmó "me ilusiona mucho, porque Chivas es el equipo más grande de México. Estoy muy contento, muy feliz por estar aquí, de titular y creo que me lo he ganado, me ha costado y creo que me lo merezco". Agregó que "eso de que le quité la titularidad a Alanís o a cualquier otro, no va por ahí, sino que lo veo de otra manera. A Alanís, a Mier o al Pollo trato de aprenderles lo más que puedo, porque son grandes jugadores, lo han demostrado y tienen gran experiencia. Se los agradezco. Cada quien da lo mejor de sí para que el equipo sea mejor y estoy muy contento con ellos, porque esa competencia interna sí existe, porque cada quien quiere jugar, quiere ganarse un lugar, pero lo primordial lo tenemos muy claro y es el equipo".