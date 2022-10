El receso en Chivas está por culminar, ya que a los futbolistas solamente les resta una semana de vacaciones y deberán reportar el próximo lunes 31 de octubre, en donde dos nuevos rostros se sumarían a la pretemporada, en donde uno de esos jugadores provenientes de otros clubes de la Liga Mx tendría su lugar seguro en el plantel que disputará el Clausura 2023.

Los propietarios del conjunto rojiblanco, la familia Vergara, decidieron comenzar con una reestructuración en el proyecto deportivo, brindándole el voto de confianza a Fernando Hierro, quien tendrá que confirmar en los próximos días el nombre del entrenador y posteriormente definir las altas y bajas del plantel.

Sin embargo, el periodista Jesús Bernal, a través de su canal de YouTube, indicó que Alejandro Mayorga tiene muchas posibilidades de permanecer en el plantel tapatío tras su paso por Cruz Azul, sobre todo por la reciente salida de Miguel Ponce.

“Hay dos jugadores que deberán reportar con Chivas la próxima semana debido a que tienen contrato vigente con el equipo tapatío y que los clubes donde estaban no harán válida la opción de compra: tal es el caso de Alejandro Mayorga y del defensa Alexis Peña. Me queda claro que a Alejandro Mayorga ya le abrieron su espacio en la lateral izquierda porque se fue Miguel Ponce. Ahí Chivas, hábilmente pensó en ese escenario, abre el lugar en la lateral y permite el retorno que en Cruz Azul no le fue bien, estuvo envuelto en muchas lesiones que le impidieron tener regularidad con el equipo celeste”, explicó el comunicador.

¿Quiénes han salido de Chivas?

El nuevo proyecto deportivo trajo consigo las salidas de varios elementos como Jesús Molina, Miguel Ponce, Ricardo Cadena y obviamente de Ricardo Peláez; sin embargo, es posible que en las próximas semanas se sumen nombres a la lista de bajas e inclusive se registren refuerzos para encarar el próximo Clausura 2023.

