Revelado: Jair Pereira confesó tensiones durante la era Almeyda en Chivas de Guadalajara

Jair Pereira, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, recordó en una entrevista con TUDN la intensidad que se vivía dentro del vestidor rojiblanco debido a la alta competencia que se tenía en la plantilla durante la era del argentino Matías Almeyda como entrenador de los tapatíos y confesó tensiones en esa época al señalar que "no todo era amor y paz".

El "Comandante", como se conoce al ex central del Rebaño Sagrado, adelantó que entrenar con intensidad era un principio básico del plantel que dirigía el "Pelado" Almeyda quien, en diversas ocasiones y a causa de esto, "muchas veces tuvo que terminar entrenamientos, porque entrenábamos con mucha intensidad; todos queríamos jugar".

Pereira recordó que varias veces tuvieron que terminar entrenamientos antes de tiempo

El actual jugador de los Gallos Blancos de Querétaro confesó, durante la entrevista que sostuvo con Damián "Ruso" Zamogilny para la cadena TUDN, que "me llegué a encarar con el Aris (Hernández), con (Rodolfo) Cota, hasta con (Alan) Pulido, creo. Pero era hasta ahí y salíamos casi de la mano y nos íbamos al vestidor, porque éramos realmente una familia; entendíamos que éramos una familia" .

Pereira recordó que el afecto de todo el equipo era tan grande, que, incluso, cuando Rubens Sambueza fracturó a Isaac Brizuela, enardeció y contradijo a su ex compañero Rodolfo Pizarro al asegurar que Almeyda no les pidió que "lo ablandaran", sino que "yo fui el primero en decirle a Matías que yo quería ser el primer en toparme a Sambueza. Y no tengo problema, porque quiero mucho al Cone y es mi amigo. A Sambueza quería agarrarlo del pescuezo y preguntarle qué le pasaba. Si se lo hubieran hecho a él, seguro sus compañeros hubieran hecho lo mismo. Fue algo muy dramático".

El ex central rojiblanco consideró que lo dicho por Pizarro tuvo un toque de malinterpretación, pues el entonces técnico del Rebaño no dio indicación concreta sobre el tema de Sambueza y agregó que "no es irte a vengar, en irte ojo por ojo, porque en el futbol hay reglas. Como equipo sí queríamos darle una ablandadita, pero no era que Matías (Almeyda) nos quisiera mandar a eso, no fue cierto".

Pereira: "Higuera nos decía que no le gustaba salir en programas de televisión"#Chivas I #Exclusiva I #TUDN https://t.co/zTmMXX15uB — TUDN USA (@TUDNUSA) May 26, 2020