Revelado: Los ídolos de José Juan Macías y cómo nació su amor por las Chivas de Guadalajara

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, es considerado la joya del redil al ser pretendido por varios clubes europeos en el actual mercado de pases, por lo que al momento de revelar quiénes son sus ídolos, aprovechó para recordar con una entrañable anécdota al principal de ellos, quien le inculcó el amor por la playera rojiblanca: su padre, durante un especial despacho del departamento de comunicaciones de la institución tapatía.

El atacante del Rebaño Sagrado, de apenas 20 años de edad, señaló que "el futbol es mi pasión desde chico y por eso, no considero que haya hecho ningún sacrificio realmente, porque hago las cosas con pasión y el futbol es mi prioridad desde siempre. Tal vez, algunas cosas que me han dolido son perderme los cumpleaños de mis papás o hermano por estar concentrado, de viaje o en otro país, pero es parte de esto".

Macías recordó sus comienzos en el redil (Chivas)

Macías, en cuanto a los referentes que ha tenido para desarrollar su carrera, rememoró que "desde chico iba al Estadio Jalisco a ver mis ídolos: el Bofo (Adolfo Bautista), el Venado (Alberto) Medina, Omar Bravo, Ramón Morales, Héctor Reynoso, Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido. Me tocó verlos a todos ellos y de ahí nace mi amor hacia Chivas" y añadió una entreñable anécdota de su principal ídolo al confesar que "mi padre me platicó de un partido contra Cruz Azul en la repesca del 2003, que íbamos perdiendo por tres goles y que en la Vuelta Chivas ganó por 4-1, en ese partido mi papá vio como me brillaron los ojos con esa voltereta y desde ese día me enamoré por completo de Chivas".

El delantero rojiblanco, durante el despacho publicado por los tapatíos en su portal oficial, aseguró que "ídolo para mí, solamente mi padre. Modelo a seguir o futbolistas que admiro son Ronaldo 'El Fenómeno', Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Robert Lewandoski, de todos ellos me guío y si me tengo que quedar con uno sería con Ronaldo Nazario".

JJ Macías, en cuanto a su reconocida dedicación, aseveró que "me gusta ser el mejor en lo que hago. Al meter goles veo la felicidad que genero en mis padres y en los aficionados, a los que probablemente les das la alegría de la semana y lo festejan con ese grito de gol en el estadio, y esos detalles me motivan a levantarme, a entrenar, a ser mejor, a hacer historia y buscar conseguir grandes cosas para dejar un legado; creo que estoy haciendo las cosas bien y hay que seguir por ese camino para materializar todo lo que uno se propone".

Llegó a los 4 años y desde entonces...



Campeón Sub 13 ✅��

Campeón Sub 15 ✅��

Campeón en Tercera ✅��

Campeón Sub 17 ✅��

Campeón Sub 20 ✅��

Campeón Concacaf ✅��



GANADOR @JJMacias9