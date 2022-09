Para Ricardo Cadena no han sido días sencillos, su capacidad como entrenador no está en tela de juicio, pues ha salido de peores situaciones como haber ganado hasta la Jornada 10 y a partir de ese momento enderezar un barco que parecía hundido en el Torneo Apertura 2022, pero la mala noticia es que tampoco ha logrado despegar en cuanto a resultados.

Aunque por momentos el Rebaño Sagrado alcanzó un funcionamiento efectivo y espectacular, es un hecho que en los duelos más decisivos el joven timonel ha quedado muy lejos de cumplir con las expectativas, pues tanto en la campaña pasada como en la presente, nunca ha obtenido victorias ni en los partidos de Liguilla, ni tampoco en los Clásicos, pues en todos se ha quedado con las ganas de celebrar.

ver también La impresionante multa que pagará Ricardo Cadena

El torneo pasado se impuso a Pumas de la UNAM en el Repechaje, con una irrefutable goleada, pero cayó frente al Atlas en el juego de Ida por los Cuartos de Final 2-1, mientras que en el duelo de Vuelta empataron 1-1, dejando escapar dos oportunidades de alzarse con la victoria en estos duelos con los que terminaron eliminados del Clausura 2022 a manos del vecino.

En la campaña regular del Apertura 2022 tampoco pudieron imponerse al Atlas, ya que terminaron empatados 1-1 con una anotación casi agónica de Carlos Cisneros y ahora cayeron frente al América 2-1 en el Clásico Nacional, acumulando cuatro de los encuentros por el orgullo de la institución y sin haber obtenido ni una sola victoria y peor aún, nunca han estado arriba en el marcador en ninguno de esos encuentros.

Encuesta ¿Cadena debería quedarse para el siguiente torneo? ¿Cadena debería quedarse para el siguiente torneo? Yo digo que sí La verdad no, prefiero a otro No sé, hay que ver cómo terminan YA VOTARON 5 PERSONAS

Cadena no pasa de cinco triunfos

Por otro lado, en el Clausura 2022 Cadena llegó como bombero para salvar a Guadalajara y sumó cinco triunfos de manera consecutiva para meterlo a Reclasificación, no obstante al ser ratificado como el estratega rojiblanco en este certamen no ha superado esa barrera de la misma cantidad de triunfos, pues hasta ahora suma cinco, a cambio de siete empates y cuatro derrotas. Por lo que de una u otra forma, el entrenador del Rebaño sigue lejos de las expectativas a una jornada de que concluya la temporada regular. La oportunidad está sobre la mesa, pero no hay certeza de que la aproveche.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!