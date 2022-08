El cuestionado director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, compareció a la conferencia de prensa para lamentar el revés 2-0 en su visita a Los Angeles Galaxy y Javier Chicharito Hernández en el SoFi Stadium, durante la fecha inaugura del Showcase de la Leagues Cup 2022 y en la que insistió en la falta de contundencia que ha mostrado su ofensiva, para inmediatamente salir en defensa de su refuerzo Santiago Ormeño ante la ausencia notoria de ocasiones de peligro frente al arco rival.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado se vio completamente superada en su duelo de la noche del miércoles frente al Galaxy en el imponente inmueble de la localidad californiana de Inglewood, luego de padecer los goles de Dejan Jovelic y el seleccionado mexicano Sub20 de los galácticos: Jonathan Pérez. Luego de esta caída, los rojiblancos viajan para visitar el viernes a Mazatlán, en el marco de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y en la que requieren de conquistar su esquivo primer triunfo del campeonato.

ver también La figura del Galaxy que cumple sueño vs. Chivas

Cadena, durante su intervención en la conferencia, aspira a cortar muy pronto la racha adversa de su ofensiva y aseguró que "hemos procurado de alguna manera afrontar esa situación con carácter, con personalidad. Los chicos han procurado, sobre todo el primer tiempo con situaciones que pudimos haber convertido. Esa falta de contundencia sigue pesando, es una losa que no nos hemos podido quitar, pero no nos vamos a bajar de ahí, seguiremos buscando, llegaremos a convertir y en ese momento el equipo encontrará esa confianza para ir por más".

Los rojiblancos se reencontraron con Chicharito (LA Galaxy)

El entrenador del Rebaño advirtió que "nos ocupa el estar buscando todos los medios y mecanismos para encontrar primero el gol, que es lo que más nos ha afectado y pegado. El equipo por lapsos tiene buen funcionamiento. A pesar de los cambios, hoy me permitió rotar al equipo y traer jóvenes para complementar el partido". Agregó que esa ausencia de goles "no nos ha permitido tener un mejor resultado. Obviamente pega en el ánimo del equipo, pero no dejaremos de insistir, de luchar y buscar".

Chivas sufrió nuevamente la sequía goleadora (Leagues Cup)

Cadena se refirió además a la labor de su último refuerzo: Santiago Ormeño, quien fue titular por primera vez con Chivas este miércoles ante el Galaxy y manifestó que "Santi tiene muy poco con nosotros, se ha integrado ya tarde para nuestra causa. Su incorporación nos habría gustado a todos que fuera durante la pretemporada o antes de empezar el torneo, pero las condiciones así se presentaron. Estamos trabajando en que tenga ritmo, que conozca a los compañeros. Este partido nos permitió darle más minutos, es importante que pronto tenga su mejor forma física y nos dé esa cuota de gol que estamos esperando también".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!