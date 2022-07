El recordado exgoleador de las Chivas de Guadalajara, Eduardo de la Torre, respondió una muy incómoda pregunta la noche del sábado tras el empate 1-1 con Santos Laguna en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón y fue muy directo en su intervención para referirse al futuro del director técnico Ricardo Cadena, ¿termina el Torneo Apertura 2022 en el banquillo rojiblanco?

El Rebaño Sagrado se estrenó en este semestre con un insípido empate sin goles con FC Juárez y posteriormente, sufrió un duro traspié por la mínima diferencia ante Atlético de San Luis, ambos duelos como anfitrión en el Estadio Akron. Ahora, saldó con el pacto su visita a los Guerreros en la Comarca Lagunera y entre semana recibirá al club León en el Gigante de Zapopan, por la Jornada 4 del Apertura 2022 de Liga MX.

El episodio más reciente del programa La Última Palabra, que transmite la cadena FOX Sports, debatió la noche del sábado el futuro del entrenador Ricardo Cadena y si podrá terminar el semestre en el banquillo de las Chivas. Después de tres presentaciones, los rojiblancos acumulan un par de empates y una derrota, con solo un gol anotado e inmersos en una crisis ofensiva.

Guadalajara parecía destinado a los 270 minutos sin poder anotar en este Apertura 2022, para fortuna de Ricardo Cadena convocó al canterano del filial Tapatío: Jesús González, quien solo esperó al inicio del segundo tiempo (47') para adelantar a su equipo con un golazo. Los Guerreros posteriomente sellaron el empate con el tanto de Eduardo Aguirre, uno de los delanteros que pretendió Chivas en este mercado.

El canterano rojiblanco puso en ventaja a los rojiblancos en Torreón (Chivas)

Eduardo de la Torre, exdelantero rojiblanco y goleador en la década de 1990 en Guadalajara, fue consultado como experto en la mesa de La Última Palabra sobre el futuro del timonel y admitió que "yo creo que sí lo va a terminar. Que lo termine bien. Que lo termine sacando a flote este torneo, no lo sé. Yo no creo que vaya a haber algún cambio, salvo que haya una crisis tremenda".

El Yayo de la Torre se extendió y añadió que "tiene esto Chivas, cuando hay partidos críticos, cuando hay partidos donde sí puede ponerse la cosa muy fea suele sacarlos. En este, el resultado no fue el óptimo, porque pudieron haber hecho méritos para ganar, pero como jugó y el empate, de visita y todo, como que calma un poquito la situación. En ese aspecto, creo que Guadalajara tiene eso. Puede terminarlo pero puede hacerlo de una forma que no satisfaga y que no cumpla los objetivos medianamente. Son dos puntos ya de nueve. Se empieza a complicar contra tres rivales que no son los de arriba. Este inicio ya le va a pesar un poco".

