Ricardo Peláez actualiza el caso de dopaje del "Pocho" Guzmán y su posible vuelta a Chivas de Guadalajara

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, se refirió durante una entrevista a la actualidad del caso de supuesto dopaje de Víctor Guzmán, ex mediocampista de los rojiblancos y devuelto al club Pachuca hasta la resolución definitiva de su escándalo, que todavía no sentencia la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX.

La prensa especializada, durante el mes de abril, advirtió que supuestamente la Prueba B del analítico del volante tapatío sería negativa, por lo que podría volver a jugar al futbol sin problemas, una vez se reanude la actividad tras la vigente suspensión por la pandemia del coronavirus o Covid-19 en México. La cadena internacional Espn informó en ese momento que la FIFA se encuentra a la espera de la resolución final de la FMF sobre este particular, aunque parece que ese panorama inicial cambió por completo y por ello, el retraso.

El favorable panorama del mes pasado parece haber cambiado por completo para Guzmán

La FIFA ha informado que para sus registros, el "Pocho" Guzmán se mantiene inhabilitado hasta que la FMF envíe nuevos informes sobre la situación del caso de supuesto dopaje del mediocampista de los Tuzos. En un comunicado publicado por Espn, se señala que el máximo organismo del balompié mundial mantiene su decisión que el futbolista no pueda tener participación en ninguna liga afiliada a la organización tras las pruebas presentadas.

Victor Guzmán no tiene las puertas cerradas de Chivas, así nos lo comentó Ricardo Peláez en plática exclusiva que tuvimos ayer con él en @UnanimoDeportes pic.twitter.com/pZQhtZryti — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) May 13, 2020

El directivo rojiblanco, por tal motivo, argumentó durante una entrevista con el portal Unanimo Deportes que Victor Guzmán no tiene las puertas cerradas del redil y reiteró que "él tiene una sanción de la FIFA, la operación no se dio por eso. Aquí no le cerramos las puertas a nadie". Aunque actualizó, que más allá de su actual inhabilitación, pudiera ser sancionado finalmente por el caso de dopaje al revelar que "veremos las condiciones del castigo y cómo está él cuando se de esa situación".

Un portavoz de la FIFA reveló a la cadena Espn que "como resultado, podemos confirmar que el jugador ahora está suspendido provisionalmente en todo el mundo a partir del 9 de enero de 2020. Dado que actualmente estamos esperando la decisión final, no podemos hacer más comentarios sobre el asunto en esta etapa". Habrá que esperar la confirmación de la muestra B por parte de la FMF y saber qué pasará con el "Pocho" Guzmán: ¿Podrá retornar a las canchas?, ¿volverá a Chivas? Todo debería resolverse en los próximos días.