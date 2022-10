El estelar atacante de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado, aclaró que no estuvo entre los asistentes la noche del miércoles al Palenque de las Fiestas de Octubre, durante el recital de Christian Nodal, aunque salió en defensa de los compañeros que fueron captados para generar polémica en la opinión pública, pues considera que no estaban haciendo nada malo pese a encontrarse a altas horas de la noche y en un espectáculo a pocos días de un partido trascendental en Puebla, por la reclasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, incluido el polivalente volante, cumplió este jueves con una sesión de entrenamiento en la cancha del Estadio Akron, para continuar con los preparativos de su próximo compromiso: frente a La Franja, con la misión de tomar revancha de la última visita que dispensaron al Cuauhtémoc, donde se despidieron en una emotiva tanda de penales -precisamente- en el repechaje a los Cuartos de Final del Apertura 2021.

El Piojo, quien platicó este jueves con la prensa desde la sala de conferencias del Estadio Akron, aclaró en principio sobre el escándalo mediático en el que había sido incluido, que "no soy yo. Yo estaba en mi casa, al rato me va a regañar mi señora, pero no soy yo". Añadió que "siempre van a haber críticas, somos humanos también, más allá de jugadores y yo no sabía este tema de las fotos, no estaban haciendo nada malo y no le veo. Todos saben el compromiso como grupo y equipo, veo a los compañeros comprometidos, hoy vinieron a entrenar todos y se hizo un gran entrenamiento. Esas son buenas señales y queremos ir a ganar el partido del domingo y el grupo está muy unido".

El mediocampista, que también puede desempeñarse como extremo y hasta delantero centro, reconoció que "siempre en Chivas hay bastante exigencia, quedamos a deber un poco, porque si el torneo fuera con liguilla directa, no hubiéramos calificado. Estamos conscientes de lo que nos ha faltado, estamos en repechaje, tenemos una gran oportunidad y las oportunidades son para aprovecharse. Nos tocó perder estos últimos partidos, pero confiamos en el equipo. Si cada quien pone su granito de arena y lo juntamos como grupo, nos puede ir muy bien, iremos a buscar el triunfo a Puebla".

Alvarado reveló que "tengo casi un año en Chivas, no me siento conforme con lo que he hecho, siempre hay cosas por mejorar, obviamente quiero hacer más goles o asistencias, que se vaya dando poco a poco. Tenemos la meta de llegar a liguilla, pelear por el título, desde que llegué aquí sueño con eso. Voy a seguir esforzándome en eso y que la gente vea que tengo las ganas y quiero quedarme acá. Lo puedo decir de dientes para afuera, pero también demostrarlo en la cancha".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales



¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!