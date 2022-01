El dueño del Rebaño no pudo ocultar su malestar contra ciertos ex jugadores rojiblancos.

Rodolfo Pizarro rompió el corazón de muchos aficionados de las Chivas de Guadalajara al anunciar su llegada a Rayados de Monterrey, pero ante el deseo de los millones de fanáticos rojiblancos está el malestar del dueño Amaury Vergara, quien lanzó un misterioso mensaje en su cuenta de Twitter que por fin encontró destinatario.

“Chivas es para todos los jugadores mexicanos, no todos los mexicanos son para Chivas”, fue lo que desató una serie de especulaciones que llegaron a su final, pues se dio a conocer quién o quiénes eres los principales agraviados en estas palabras del presidente del Rebaño Sagrado que se ganó el repudio, por enésima vez, de los seguidores tapatíos.

En la columna del Francotirador del diario Récord se informó que las palabras de Amaury en primar instancia iban dirigidas para Pizarro, quien en el 2018 se metió en tremendo problema con Jorge Vergara al hacer pública una protesta por adeudos, lo cual fue la gota que derramó el vaso para que se diera su salida a Rayados y a su vez no volverlo a considerar para el futuro.

Por otro lado, Eduardo “Chofis” López es el otro receptor de este mensaje, pues se habló de que podría regresar a Chivas ante la falta de pago del San José Earthquakes de la MLS para la extensión de su préstamo por seis meses más, pero con esto queda claro que en Guadalajara nadie tiene contemplado verlo de rojiblanco.

“El primero y más claro era a Pizarro, quien deseaba volver al Rebaño, pero Vergara no olvida lo que le hizo al club, que se originó con aquella protesta que hicieron en 2018 en el marco de la Concacaf. El otro no resultó tan evidente, pero estaba clarísimo: era para la Chofis, que tuvo un resurgimiento en el San José de la MLS y pedía regresar, pero el dueño del Rebaño sigue firme en no permitir que aquellos que rompan los códigos, como lo hizo López y otros rojiblancos con aquella fiesta en la que resultó incluso una demanda de violencia de género”, fue parte de lo que escribió el misterioso personaje.