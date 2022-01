No fue por dinero: El motivo real por el que Rodolfo Pizarro no llegó a Chivas

El panorama no parece alentador para el Club Guadalajara en este mercado invernal, pues todo apunta que por una decisión personal dejaron escapar la oportunidad de negociar la llegada de Rodolfo Pizarro y el atacante terminará jugando para los Rayados de Monterrey en el Torneo Clausura 2022 debido a la mala relación con Amaury Vergara.

Para nadie es un secreto que el “Joker” fue de los futbolistas inconformes con la dirigencia del Rebaño Sagrado hace casi cuatro años cuando decidieron manifestar su malestar por unos pagos atrasados que no habían recibido los jugadores, lo cual es parte de la mala imagen que dejó con Jorge Vergara (QEPD), entonces dueño del equipo rojiblanco.

Si embargo, todo indica que con Amaury la relación tampoco era la mejor y esto se hizo evidente con su negativa para aceptar cualquier tipo de trato para que Pizarro regresara a Guadalajara, aún cuando el futbolista, aparentemente, había aceptado bajarse el sueldo con tal de volver al equipo con el que fue campeón en el Clausura 2017.

Pero más allá del dinero, el presidente de Chivas no quiso aceptar una propuesta inicial que intentó el director deportivo Ricardo Peláez por los servicios de uno de los últimos consentidos de la afición tapatía, que lo sigue añorando desde que se fue del equipo, precisamente a Rayados, antes de enrolarse con el Inter de Miami de la MLS en el 2020, según dio a conocer el periodista Rubén Rodríguez.

“Tengo una noticia del por qué no llegó a las Chivas, porque sí hubo una propuesta de Ricardo Peláez. ¿Quién crees que le bajo el pulgar?, Amaury Vergara. ¿Por qué?, porque hace dos o tres años que estuvo en Chivas con Matías Almeyda no hubo la mejor relación, incluso un conato fuerte y dijo 'no'. Así sea prestado, regalado, no. Rodolfo Pizarro en Chivas no. Fue el dueño de las Chivas”, explicó el comunicador en Fox Sports.