Las Chivas de Guadalajara tuvieron la oportunidad de sumar uno de sus viejos conocidos para el Torneo Clausura 2022, pero prefirieron ofrecerles mayor proyección a los jóvenes que se han ido consolidando en los torneos más recientes, por lo cual se dieron el lujo de despreciar la oportunidad de sumar al experimentado Oswaldo Alanís.

El préstamo del zaguero central con el San José Earthquakes que dirige Matías Almeyda concluyó al finalizar la campaña anterior, por lo cual reportó con el Rebaño Sagrado para conocer cuál sería su futuro y aunque no lucía descabellado que se quedara en el plantel que dirige Marcelo Michel Leaño, la directiva decidió buscarle acomodo en otra escuadra.

El problema para Alanís es que con el paso de los días no han habido muchos interesados en sus servicios, pues todo indica que la mayoría de los clubes están completos para el arranque de la nueva campaña el próximo 6 de enero y las opciones se han cerrado para el defensor campeón con Guadalajara en el 2017 bajo el mando del ”Pelado”, quien lo llevó a la MLS, pero no hicieron válida la opción de compra.

En la columna de SanCadilla del Grupo Reforma se dio a conocer que la dirigencia encabezada por Ricardo Peláez como Presidente Deportivo, prefiere que jugadores como Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda se consoliden para ser la base de un futuro promisorio en el conjunto tapatío que sigue con muchos problemas en busca de sumar contrataciones.

“Se trata nada más y nada menos que de Oswaldo Alanís, y es que el tiempo y las piernas no perdonan para el "Hummels mexicano" que comienza a quedarse sin opciones de equipo a días de comenzar las competencias en nuestro futbol azteca. Por si fuera poco, en el propio Rebaño Sagrado de plano le dijeron que "ahorita no, joven, gracias" y es que la razón en la cúpula rojiblanca es no frenar el proceso de Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda, que ya tienen a un viejo lobo de mar como Hiram Mier, y en la banca la opción es Antonio Briseño, así que como dicen en mi pueblo: "más ayuda el que no estorba”, publicó el misteriosos personaje.