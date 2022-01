Los deseos de Marco Fabián por volver a la actividad en la Liga MX le dan la pauta para asegurar que su experiencia es garantía de efectividad dentro de la cancha y aunque Chivas de Guadalajara, al parecer no lo tiene en la mira, sería un buen refuerzo porque el atacante está libre y puede negociar con cualquier equipo.

El futbolista mexicano tuvo un breve paso por Juárez FC y se quedó seis meses sin jugar, por lo que Fabián considera que tiene la madurez suficiente para regresar a las canchas y espera que se concrete una oportunidad, pues al ser dueño de su carta y sin interés de percibir un salario estratosférico, de inmediato entra en la órbita de un Rebaño Sagrado que está acusando problemas financieros para sumar caras nuevas a su plantilla.

Fabián estuvo en Fox Sports donde habló acerca de su futuro indicando que lo que menos le interesa en este momento de su carrera es el dinero, pues únicamente tiene el deseo de volver a las canchas para demostrar que sigue en buen nivel y con ello aportar sus cualidades al equipo que le otorgue una oportunidad. Cabe recordar que el mundialista mexicano ya había buscado un acercamiento con Guadalajara hace algunos meses, pero la dirigencia consideró que no era un jugador que en su momento podrían necesitar.

“Totalmente (sacrificaría lo económico). Ahí entran las ganas que tengo de regresar al futbol. He estado en pláticas. El compromiso que tengo de regresar a jugar incumbe en todos los aspectos. (Ser jugador libre) es un privilegio que nunca había tenido antes en mi carrera. Hoy en día soy totalmente libre, no tienen que pagar un peso por mí y la situación del salario hoy no es mi prioridad. El dinero lo dejo a un lado”.

“Si me retiro o si sigo en el futbol, (pues) creo que queda Marco para rato. Vengo con muchísimas ganas, de regresar a comerme la cancha, lo que tenga por delante. Hoy estoy cerca, estoy en pláticas, esperemos que puedan ver a Marco Fabián de nuevo disfrutar lo que más me gusta hacer que es jugar al futbol. Desaparecí de las redes estos seis meses, reflexionando muchas cosas porque desde mi debut no había dejado de jugar en ningún momento, pero todo pasa por algo y hoy estoy aquí”, fue parte de lo que explicó Marco Fabián de la Mora.