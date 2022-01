Hasta el momento Roberto Alvarado es el único refuerzo que tiene Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2022, por ello sabe que todas las miradas estarán sobre él y esto lo compromete a hacer un buen trabajo dentro de la cancha, pero también a comportarse como un profesional las 24 horas del día.

El “Piojo” aseguró que su único objetivo es dejar huella dentro del Rebaño Sagrado y que si se va a hablar de su paso por el equipo más importante de México sea debido a su buenas actuaciones también fuera del terreno de juego, con lo cual deja muy claro que el tema de las indisciplinas no será un problema para la directiva que ha tenido que lidiar con temas extra deportivos en diversas ocasiones.

"Siempre me comprometo a dar lo mejor de mí, mostrar mi mejor versión, quiero dejar huella en Chivas, que cuando me vaya se acuerden de mí. Mi compromiso está desde el primer día en que llegué. Fuera del campo sabemos que debemos ser bastante cuidadosos, estamos en el ojo del huracán por decirlo así. Me siento tranquilo en ese aspecto, siempre trato de estar enfocado en el futbol, dar mi 100 por ciento, siempre habrá un momento para descansar y hacer lo que uno quiera", mencionó el “Piojo” en entrevista para Marca Claro.

Alvarado se pone a las órdenes de Marcelo Leaño

El volante ofensivo desempeñó varias posiciones en Cruz Azul, sin embargo reconoció que cuando jugó más retrasado no le agradó del todo, pero siempre estuvo a la disposición del técnico Juan Reynoso, lo cual también hará con Marcelo Leaño, quien al parecer todavía no decide dónde colocará al “Piojo”.

"El torneo del título empecé bien, después me ponían de carrilero y no me gustaba tanto. Igual aprendí una posición nueva, ese torneo fue bueno para mí. Por cuestiones extra cancha no estuve tan bien y el siguiente torneo no lo inicié de la mejor manera pero al final retomé la confianza, cuando mejor me sentía nos sacaron en repechaje. Siempre a la disposición del técnico, donde le guste más donde me vea", comentó Alvarado.