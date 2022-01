El Club Guadalajara solamente ha sumado la contratación de Roberto Alvarado para este Torneo Clausura 2022, por lo que una nueva modificación en el reglamento para contratar jugadores parece venirle bien a la dirigencia en busca de que negocie la llegada de al menos un futbolista más, pero también existe la contraparte que podría terminar por afectarles.

La llegada de Roberto Alvarado fue un pequeño bálsamo para la afición que no está muy contenta ante los últimos fracasos del Rebaño Sagrado, pues consideran que un jugador no es suficiente para acabar con las carencias dentro de la cancha que se observaron a lo largo del 2021 donde sufrieron bajas en su plantilla como las de Alejandro Mayorga y Uriel Antuna, lo cual hace pensar en que la dirigencia fortalecerá aún más la plantilla de Marcelo Leaño. Aunque también se debe considerar que Alexis Vega está en la mira de Rayados de Monterrey y si no apresuran su renovación se podría marchar, aún cuando ya haya jugado con los rojiblancos en esta campaña.

De acuerdo al periodista David Medrano, los jugadores que arranquen el certamen con un equipo tienen hasta el 1 de febrero para poder cambiar de camiseta, por increíble que parezca, pues uno de los cambios que se establecieron en la reunión de dueños fue que esto es posible siempre y cuando no haya alguna transferencia después del 1 de febrero.

“Un jugador podría actuar en las tres primeras fechas con un club y a partir de la Fecha 4 lo podría hacer con otro equipo de acuerdo al ajuste reglamentario que establece que la única limitante es la Fecha del 1 de febrero, que es cuando cierran registros. Anteriormente, la regla señalaba que al momento de jugar en el torneo en marcha el futbolista no podría ya ser negociado”, fue lo que publicó el comunicador en el diario Récord.

La afición exige refuerzos en Chivas

A lo largo de los últimos días Guadalajara ha anunciado sus partidos amistosos, la ratificación de Ricardo Peláez como director deportivo y Marcelo Leaño como DT, así como el nuevo jersey para el 2022, no obstante, los chivahermanos han enardecido a través de las redes sociales pidiendo la llegada de caras nuevas a la Perla Tapatía sobretodo después de lo que significó el titulo del Atlas y haber perdido prácticamente de la bolsa la contratación de Sebastián Córdova.