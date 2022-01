José Juan Vázquez inevitablemente es uno de los futbolistas más recordados por la afición de las Chivas de Guadalajara al ser uno de los anotadores en la Final del 2017 cuando se impusieron a Tigres de la UANL para proclamarse campeones, por ello, su salida resultó polémica y esto también le dejó cierto resentimiento al mediocampista con el director deportivo, Ricardo Peláez, quien al parecer no cumplió su palabra.

Fue en el 2020 cuando la directiva del Rebaño Sagrado decidió separar a cuatro futbolistas por indisciplinas, entre ellos el propio “Gallito”, quien acudió a una fiesta sin el consentimiento de la dirigencia y fue precisamente ahí donde se desató una acusación de abuso sexual contra Dieter Villlpando, lo que provocó la ira de los altos mandos.

Por ello, Vázquez fue uno de los futbolistas señalados junto a Alexis Peña y Eduardo López, además de Villapando, quien tuvo que enfrentar una denuncia. Pero en palabras del hoy futbolista de los Xolos de Tijuana, Peláez nunca le dio explicaciones sobre su salida de Guadalajara ni tampoco le permitieron dar su punto de vista sobre lo que ocurrió.

“Fue chistoso porque yo no sabía nada, me dio Covid y estaba en la casa, luego fui al entrenamiento y Chofis me dijo, pero ya 5 o 6 días después; me comentó lo de Dieter y quedó así. A los dos días Ricardo (Peláez) me comentó que había salido algo y le dije que no había problema, el que nada debe, nada teme; me dijo que conmigo no iba a pasar nada y así quedó. Cuando íbamos a jugar a la Ciudad de México nos separaron y no supe ni qué pasó, hasta después que nos explicó Ricardo y bueno, ni hablar”, apuntó el “Gallito” en una entrevista para ESPN.

En este sentido, el talentoso volante reconoció que esta delicada situación le sirvió como una dura lección para poner mayor orden en su carrera, pero se quedó con un amargo sabor en su segunda etapa con Chivas: “Me tocó estar ahí, yo creo que en el momento menos indicado, pero lo tomé con madurez. No me gustó cómo se dieron las cosas, como nos las dijeron. Eso me dolió, me dio tristeza, pero aprendí de eso. Hoy agradezco que eso me ayudó a mejorar mi vida”.