El delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, reconoció en una entrevista exclusiva que su paso por el club León afectó mucho su ritmo y efectividad goleadora, pero aseguró que "me voy sintiendo mejor" con el pasar de las fechas y por lo que este resurgir que han experimentado los rojiblancos ha motivado a todo el plantel a pensar en la posibilidad de clasificarse a la próxima Liguilla de este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, incluido el último de los refuerzos para este semestre, cumplió este jueves con una sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para seguir con los prepararativos de su próxima salida: frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2022, con la misión ahora de exteder la racha positiva que iniciaron en la visita a Necaxa.

Ormeño, espigado delantero de las Chivas, aseguró en una entrevista exclusiva con Récord que "las cosas no se habían dado, nos había faltado un poco de contundencia, pero ahora generamos más y estamos metiendo las opciones que tenemos". Añadió que "defensivamente, creo que somos de los equipos que mejor defiende y eso ya es un punto importante a favor y ya faltaba arriba generar un poco más, meterla y se han dado las cosas. Venimos de menos a más y eso es importante, creo que es mucho mejor que venir de más a menos".

El portentoso atacante, que llegó en julio de emergencia al Guadalajara tras la grave lesión sufrida por el estelar canterano José Juan Macías, reconoció que en su pasantía por León, "si había jugado algún partido de inicio, pero no fui titular en mi equipo anterior y eso, quieras o no, afecta el ritmo, la confianza y creo que aquí me han llevado poco a poco y me voy sintiendo mejor".

Ormeño debutó como goleador rojiblanco en la victoria sobre Rayados (Chivas)

Santiago Ormeño se esfuerza en Verde Valle para ganarse un puesto en la alineación titular del cuerpo técnico que lidera Ricardo Cadena y así lo comprendió, por lo que argumentó que "yo hago mi trabajo. La decisión de jugar o no jugar, de jugar un rato o de arranque, depende del entrenador, que es quien decide y lo hace por el bien del equipo". Añadió que "esto es rendimiento. Todos tratamos de dar lo mejor y apoyando al que le toque jugar. Hay que tirar la mejor vibra, porque somos un equipo y vamos por el mismo objetivo, que es buscar el campeonato".

