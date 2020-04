Santiago Ormeño pasó de no quedar en prueba con Chivas de Guadalajara a liderar la e-Liga MX

Santiago Ormeño, actual delantero del club Puebla, se ha convertido en protagonista y gran figura del comienzo de la e-Liga MX al ganar sus partidos de las primeras fechas de la competición virtual con el videojuego FIFA 20, pero recordó su historia de formación en el América y fue rechazado por las Chivas de Guadalajara en una prueba de pretemporada.

El atacante de los "camoteros", nacido en la Ciudad de México, se ha robado toda la atención mediática en el comienzo de esta e-Liga MX, pero también ha sufrido el desprecio de tres de los cuatro equipos llamados "grandes": América, Pumas y Chivas. Se formó deportivamente en Coapa con las Águilas, después pasó al conjunto universitario y, recientemente, probó suerte con el Rebaño Sagrado.

El futbolista estuvo un par de semanas a prueba en Chivas

El delantero de los poblanos, en una entrevista especial con la cadena TUDN, rememoró que "en América hice todas mis Fuerzas Básicas, de los 12 a los 20 (años) estuve ahí. Llegó un momento que ya con la edad, no hubo espacio para mí en el primer equipo. En Pumas sí tuve experiencia en Primera (División), pero nada de jugar mucho y consolidarme".

Ormeño recordó además su infructuoso paso a prueba por el redil, donde fue despreciado por el entonces director técnico Tomás Boy, previo al Torneo Apertura 2019 y ante la inminente llegada de Oribe Peralta en el mercado, por lo que señaló que "después fui a Chivas a prueba, llegó la propuesta de que me querían ver. Desafortunadamente no me pude quedar, regresé con la Franja y estoy muy contento ahorita".

El ariete de Puebla ha cautivado a los aficionados del futbol mexicano con su gran desempeño en la e-Liga MX, luego de superar al América y este lunes al Atlas, aseveró que "estoy muy contento y sorprendido por el éxito que ha tenido mi victoria ante el América. Bienvenida la fama, los amigos y todos. No he logrado nada... a lo mejor me agrando cuando juegue en Primera en la vida real y cuando meta goles", dijo entre bromas. "Espero que todo esto que he demostrado en los videojuegos pueda plasmarlo en la cancha y ganarme el cariño de todos igual que en el FIFA".