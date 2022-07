El nuevo delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, reconoció durante una entrevista exclusiva publicada este jueves que debió trabajar mucho la parte mental, porque le afectó en su desempeño en la cancha, por lo que reveló que el apoyo y los consejos de su ídolo y exatacante rojiblanco fueron claves en su recuperación, durante el paso que tuvo por el club Puebla tras el rechazo que sufrió en 2019 en el redil.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, con Ormeño entre sus filas, regresó este jueves a la Perla Tapatía para afinar los prepararativos de su inmediato próximo compromiso: frente a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el que todavía buscan conquistar su primera victoria del campeonato tras coleccionar cuatro empates en cinco presentaciones.

Santiago Ormeño, previo a su desafortunado debut del miércoles con las Chivas, reconoció en una entrevista exclusiva que publicó la cadena TUDN que ha trabajado en la parte mental y se inspiró en dos futbolistas a los que idealiza, pues han triunfado y fueron integrantes de la Selección Mexicana. Uno de ellos, ya vistió la playera rojiblanca también como atacante, inclusive fue el causante de su rechazo en 2019 durante una prueba que tuvo en Verde Valle.

El nuevo atacante de las Chivas, en la publicación de TUDN, aseveró que "todo lo que tengo, es fruto de mi esfuerzo. Claro que también con un poco de suerte y otras cosas, que puede ser el destino, no sé si pueda llegar a ser como ellos (Oribe Peralta, Miguel Layún). Son jugadores en los que me he apoyado para estar bien mentalmente, darme cuenta que las cosas se pueden dar a mi favor".

La contratación de Peralta causó el final de la prueba de Ormeño con Chivas 2019 (IMAGO7)

Santiago Ormeño, en la publicación, reiteró las primeras palabras que dio a su llegada formal al Rebaño Sagrado, tras señalar que "estoy aquí, feliz, que a lo mejor no les gusta mi llegada (a los aficionados rojiblancos), pero si me apoyan es más probable que les dé las alegrías. Que me den el voto de confianza, que me voy a partir la madre por la camiseta".

Ormeño debutó en la visita a Querétaro al entrar de cambio (IMAGO7)

