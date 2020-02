Señalan a Uriel Antuna como la decepción de este Clausura 2020 en la Liga MX y Chivas

Uriel Antuna, atacante de las Chivas de Guadalajara, fue el primer refuerzo y más fulgurante de los siete que se incorporaron a la plantilla en el mercado de transferencias, luego de su traspaso desde Los Ángeles Galaxy, pero no ha tenido el mejor inicio en esta nueva etapa como rojiblanco y ya un sector de la prensa local empezó a criticarlo.

El mediocampista ofensivo, de 22 años de edad, ha estado acompañando además por el irregular presente que transita el conjunto tapatío dirigido por Luis Fernando Tena y los resultados no han sido los esperados. Después de ingresar desde el banco de suplentes en los dos primeros encuentros, el "Flaco" le dio al confianza para incorporarse a su once inicial frente a Toluca, Atlético de San Luis y Tigres UANL.

Las estadísticas de Antuna no son las mejores con la playera rojiblanca y quizás sea apresurado criticarlo. Pero el reportero Paco Villa ya se metió con el volante formado en Santos Laguna al señalar que "Uriel Antuna ha sido la decepción del torneo hasta ahora. Si no sabe jugar a perfil cambiado, no puede costar lo que costó. Y no puede sentar a Brizuela solo porque Antuna no sabe jugar por la izquierda".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer goleado el sábado 3-0 ante Tigres UANL en el Estadio Universitario por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, para recibir el sábado 15 de febrero a Cruz Azul.

