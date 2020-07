"Siempre me imaginé siendo el 9 de las Chivas": José Juan Macías reconoce su compromiso con Guadalajara y el deseo de jugar en la élite mundial

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, es actualmente una de las joyas más preciadas por los clubes europeos en el mercado de traspasos fuera del viejo contiente, pero a pesar de eso, reconoce su responsabilidad de consolidarse en su posición en el redil, aunque advirtió que "no es ningún secreto tampoco que quiero jugar en la elite mundial", en una entrevista exclusiva con el portal oficial especializado Transfermarkt.

El atacante canterano del Rebaño Sagrado, de apenas 20 años de edad, se ha convertido en la pieza más valiosa de la Liga MX al revalorizarse su ficha en la actualización más reciente del futbol mexcano que publicó Transfermarkt. Desde el mes pasado circulan rumores que apuntan al salto del rojiblanco a Europa tras ser relacionado con grandes clubes como Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen en Alemania, el Ajax o PSV de Holanda, además del Lille francés, la Real Sociedad de España o el ruso Krasnodar.

Macías, quien atendió en exclusiva a Transfermarkt, reconoció que ser el jugador más valioso de la Liga MX con apenas 20 años, "la verdad se siente bien. Es una validación a mi trabajo y a lo mucho que he entrenado para estar en donde estoy, pero por el otro lado, siendo sincero, creo que aún no he mostrado para nada lo mejor de mí. Creo que todavía tengo muchísimo que aprender y mejorar todos los días, y me preparo para eso, para seguir mejorando como futbolista y como persona".

El goleador rojiblanco en el cancelado Clausura 2020 con cuatro tantos en sus 10 fechas, reconoció que "estoy muy contento en Chivas, ser el centro delantero del equipo del que soy fanático desde chiquito, que además es el equipo más importante de un país de más de 120 millones de personas, es un enorme gusto y responsabilidad, pero no es ningún secreto tampoco que quiero jugar en la elite mundial, y creo que el mejor fútbol del mundo hoy en día está en Europa. No es una obsesión, ni mucho menos, pero sí me creo capaz de jugar en donde sea y con los mejores, y espero que sea una meta que pueda cumplir más temprano que tarde".

JJ Macías, en cuanto al éxito siendo tan joven en México, afirmó a Transfermarkt que "no siento aún que sea una carrera exitosa, apenas tengo 20 años y estoy empezando a construir algo, pero también te puedo decir, que desde joven siempre me he puesto metas muy altas y me gusta cumplirlas. Siempre me imaginé siendo el 9 de las Chivas y creía genuinamente que podía hacerlo. Hoy es una satisfacción muy grande el cumplir esa meta y la disfruto al máximo" y aseveró que con el regreso de la Liga MX "me siento muy feliz, he extrañado mucho el fútbol, han sido momentos muy duros para todos como humanidad, y ver el fútbol de vuelta, sin duda que me da esperanza a mí y creo que a todos".