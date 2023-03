El director técnico del club Atlas, Bejamín Mora, platicó la tarde de este miércoles con la prensa tras la sesión especial de entrenamiento en Tlajomulco de Zúñiga, donde advirtió que ya está enfocado en los preparativos del venidero Clásico Tapatío frente a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023 y que reanudará la acción de la Liga MX tras esta Fecha FIFA de marzo. El timonel, además, se deshizo en elogios con la labor desempeñada por su homólogo rojiblanco: Veljko Paunovic.

Los Zorros cumplieron este miércoles con una especial sesión vespertina de trabajo en las instalaciones de la Unidad Deportiva Mariano Otero en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, donde comenzaron a afinar los detalles de su convocatoria final para el viaje a los Estados Unidos, donde disputarán un amistoso frente a Rayados de Monterrey, en el Toyota Field de la ciudad tejana de San Antonio. Los rojinegros coleccionan apenas 12 puntos tras 12 fechas y se ubican en el puesto 12 de la tabla general de posiciones, para distanciarse por nueve unidades del Rebaño Sagrado (21), que ocupa el séptimo lugar en este Clausura 2023.

Benjamín Mora, luego de la sesión especial en Tlajomulco, platicó con los representantes de la prensa que asistieron al evento y se refirió al duro traspié que viene de sufrir su próximo rival: Chivas, tras sucumbir 2-4 ante las Águilas en el Clásico Nacional 185 de la Liga MX en el Estadio Akron, por lo que reconoción que "sabemos que los derbis se juegan con todo, y se busca ganarlos. Realmente, el pasado solo pinta en los números, porque en la cancha se vuelve una batalla futbolística importante para los dos equipos. Los dos hicieron su partido y el América salió ventajoso en esa situación. Lo vimos como análisis de nuestro lugar, y esperemos hacer un buen trabajo".

El entrenador de los Rojinegros consideró, durante la plática con los medios, que el desempeño de las Chivas en este Clausura 2023 ha sido bueno y señaló sobre el venidero Clásico Tapatío, que "no soy quien para decir quién es el favorito o no. Respeto al equipo de Guadalajara, ha hecho un buen torneo. Está trabajando bien y estamos alzando nuestras esperanzas a seguir en esto. No creo que en un derbi pueda haber favoritos, se juega con mucha pasión y coraje".

Mora, quien platicó con los medios locales en Tlajomulco de Zúñiga, se refirió al rendimiento de las Chivas en este Clausura 2023 de cara al Clásico Tapatío y que puede ser clave de cara a la Liguilla del torneo, por lo que elogió la labor del serbio Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco tras refirir que "me parece un entrenador joven con energía, con ideas modernas, que la está tratando de implementar. No es fácil llegar a un país desconocido para él a implementar con otra cultura, pero creo que está haciendo un buen trabajo".

