El Guadalajara jugó un encuentro para el olvido debido a que perdió ante Atlético de San Luis por 1-0. Por otro lado, en medio de la crisis deportiva, Benajín Mora dejó de ser entrenador de York United. ¿Chivas va a ir por él para el Clausura 2025?

El conjunto rojiblanco no para de dar malas sensaciones debido a que no solo perdió contra los Potosinos, factor que está dentro de las posibilidades, sino que el equipo no transmite nada. No solo le llegan, sino que tampoco generan una gran cantidad de jugadas que hagan daño en la portería rival.

Tras la derrota contra Atlético de San Luis, queda claro que Chivas va a tener que ir en busca de otro entrenador salvo que Arturo Ortega lleve al Guadalajara a la definición del campeonato. Todo indica que será muy difícil lograr este objetivo en el Apertura 2024, por lo que la directiva deberá continuar en la búsqueda de su reemplazante.

Benjamín Moja dejó ser el entrenador de York United. (Foto: Imago7)

Quien ahora parece que ahora estará libre y puede encaminar su camino a Verde Valle debido a que no renovó con su club es Benjamín Mora. El exentrenador de Atlas dejó de ser el timonel de York United de Canadá y podría ser una de las opciones que tiene el Rebaño Sagrado como su futuro timonel.

¿Benjamín Mora es candidato para dirigir a Chivas?

Ante la salida de Fernando Gago surgieron una gran cantidad de nombres que podrían llegar a suplir su ausencia. El Melayo era uno de ellos, pero al tener contrato con un club fue descartado automáticamente porque la directiva buscaba fichar a un club que esté libre para no pagar una cláusula de salida.

Según lo informado por el Diario As, el exentrenador de Atlas era uno de los claros candidatos a quedarse con el banquillo rojiblanco. “AS México pudo saber de primera mano que Benjamín Mora, actual entrenador del York United, sería el elegido para reemplazar al argentino en el banquillo del Rebaño. De concretarse, se uniría a directores técnicos que comandaron ambos equipos como Tomás Boy, Ricardo La Volpe, Benjamín Galindo, Efraín Flores y José Luis Real”, informó el reconocido medio.