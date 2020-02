Luis Fernando Tena se siente respaldado por la directiva de Chivas tras la caída ante Cruz Azul

A pesar de los 37 millones de dólares invertidos en el último mercado de pases, el Guadalajara de Luis Fernando Tena no encuentra el camino y fue el mismo entrenador el que se encargó de llevar tranquilidad después del 1-2 contra Cruz Azul en el Estadio Akron por la sexta jornada.

“El equipo está bien, es cuestión de tiempo para ir trepando, yo no me voy a volver loco ni haciendo muchos cambios en la alineación ni nada, tenemos una muy buena estructura y poco a poco vamos a ir sumando”, manifestó el estratega en la conferencia de prensa.

Video inédito: la dura falta a Ricardo Angulo previa al gol de Cabecita ����https://t.co/e7LZvFlGb6 — Bolavip México (@BolavipMex) February 16, 2020

El ex-Técnico de la Selección Nacional analizó: “Lo que nos faltó fue puntería si tuvimos ocasiones de gol, el equipo tuvo un buen partido, en términos generales se entregó y luchó como siempre pero tuvimos muchas opciones de gol que no pudimos concretar”.

"Me siento respaldado por la directiva, estos son procesos que llevan su tiempo y no estoy en duda en el cargo. Trabajaré como lo he hecho siempre en mi carrera", sentenció el Flaco.

Tena tendrá un nuevo examen al mando del Rebaño Sagrado el viernes desde las 21.10 cuando visite el Caliente de Tijuana por la séptima fecha del certamen doméstico.

El testimonio del Flaco en la conferencia: