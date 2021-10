Parece que en Guadalajara no salen de una cuando ya están en otra y ahora le tocó al sonido local.

En el Club Guadalajara las cosas no está saliendo como se esperaban y no solo a nivel deportivo, donde están buscando su boleto a la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021 en los dos siguientes duelos que les restan ante Tigres de la UANL y Mazatlán. Y es que el sábado anterior el sonido local del Estadio Akron cometió un error garrafal que la afición no pasó por alto.

Cuando el Rebaño Sagrado salió a calentar para enfrentar a Cruz Azul el sábado anterior dentro de la Fecha 15 que terminó 1-1, mientras pusieron música para amenizar el momento se escuchó una melodía de los Auténticos Decadentes llamada “El Murguero”, la cual siempre ha sido relacionada con los Rojinegros del Atlas, uno de los acérrimos rivales de los rojiblancos.

Esto enfureció a muchos de los chivahermanos que estaban en el Gigante de Zapopan, quienes no dejaron pasar el momento para criticar la situación, argumentando que cómo era posible que en la casa de Guadalajara se tuvieran este tipo de descuidos, por ello se desataron una serie de abucheos que solo fueron captados por la gente que estuvo en el inmueble.

Fue el periodista Gabriel Tamayo quien compartió una publicación de Twitter que justamente fue hecha por un fanático del Atlas: “Ya despidieron al culpable? O seguirá Chivas permitiendo error tras error tras error con su personal. No habrá una rama del Guadalajara que funcione bien?”.

Para los dos encuentros que le quedan a Chivas en la campaña ya no volverán al Estadio Akron, pues tendrán que buscar un lugar en la Fiesta Grande visitando a Tigres este sábado 30 de octubre en el Volcán y el viernes 5 de noviembre en el Estadio Akron contra Mazatlán. El Rebaño cuenta con 19 unidades y esta colocado en el puesto nueve de la campaña a tres puntos del cuarto lugar.