Desde que Chicharito Hernández regresó a las Chivas de Guadalajara, mucho se ha hablado sobre él a pesar de que hasta el momento jugó muy poco. Sus lesiones, su experiencia, su jerarquía, pero también el impacto que ha tenido en el vestidor. Allí, muchos especularon sobre una mala relación con Víctor Guzmán.

Al ser un ídolo del Rebaño y contar con una fuerte personalidad, se habló de que Chicharito tendría dificultades para congeniar con Víctor Guzmán, capitán de Chivas en este Clausura 2024. Hubo algunos videos en los que se notaba cierta distancia entre ambos, por lo que las especulaciones crecieron.

No obstante, los propios protagonistas se han tomado con humor e ironía estos rumores. En redes sociales, Chicharito y el Pocho interactúan con regularidad y siempre burlándose de los rumores que hablaban de un posible cortocircuito entre los dos líderes de la plantilla.

El intercambio entre Víctor Guzmán y Chicharito Hernández

En Verde Valle se respira un buen ambiente después de la racha de cuatro victorias consecutivas que ha tenido el Rebaño. En el último entrenamiento, con vistas a lo que será el Clásico Tapatío ante Atlas, a Chicharito y el Pocho se los vio muy juntos y entre risas.

Guzmán aprovechó una imágen de ambos muy unidos para volver a burlarse de los rumores. “Ya me quieres Javier? Ya no te caigo mal?”, escribió el Pocho etiquetando en la historia a Chicharito Hernández.

La respuesta del centrodelantero no tardó en llegar. Chicharito reposteó la publicación de Guzmán y también agregó con sarcasmo: “Ya no me caes mal. Tampoco me caes bien. Ahí vamos..”. De esta manera, los dos referentes parecen tomarse con humor las versiones de un supuesto conflicto entre ambos.

¿Juegan Chicharito Hernández y Pocho Guzmán el Clásico Tapatío?

Todo indica que tanto Chicharito Hernández como Pocho Guzmán irán a la banca en el Clásico Tapatío de este sábado, ante Atlas, donde Chivas buscará sellar la clasificación directa a la Liguilla. Incluso, el delantero todavía es duda, pues viene de perderse dos partidos consecutivos por molestias físicas. Por su parte, el mediocampista ha perdido protagonismo, a tal punto de que no ingresó en los últimos dos encuentros.