Todos los ausentes en el comienzo de la preparación de Chivas

�� "Chapito" en el once ideal �� . La valiente actuación de Jesús Sánchez en la victoria en Tijuana le valió el reconocimiento de la #LigaMX para ser nominado al once ideal de la séptima jornada del Torneo Clausura 2020. ¿Qué opinas del desempeño del "Chapito"?

