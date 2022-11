La Selección Mexicana empezó el Mundial de Qatar con un empate frente a Polonia dentro del Grupo C, por lo que esté sábado 26 de noviembre se medirá a Argentina en el juego crucial en las aspiraciones de ambos representativos, razón por la que hay varios jugadores que han estado en la mira de las Chivas de Guadalajara ante el buen nivel que han mostrado a lo largo de los meses recientes.

El Rebaño Sagrado sigue con su preparación rumbo al Torneo Clausura 2023, donde el estratega Veljko Paunović busca cimentar las bases de su proyecto con el cual lleguen al arranque de la campaña con la plantilla completa y la certeza de los jugadores que entran en su estilo de juego, por lo cual esperarán a que termine el Mundial para buscar los refuerzos adecuados y ¿ por qué no? repatriar a alguno.

En Chivas han sido días de muchas especulaciones con nombres que van y vienen, sobretodo de varios que se encuentran concentrados con el Tri en Qatar y aunque no ha habido nada formal por ningún elemento, no se puede descartar que Fernando Hierro siga my cerca de la actuación de alguno en especial.

Jugadores del México en Qatar que han sonado para Chivas

Gerardo Arteaga

El lateral izquierdo del Genk de Bélgica fue vinculado a los rojiblancos hace unas semanas, pero antes de que hubiera algún tipo de contacto la dirigencia del equipo belga aseguró que contaban con el mexicano para el futuro.

Jammedia

Alfredo Talavera

A sus 40 años, en al menos un par de ocasiones se ha mencionado a Talavera como un candidato para regresar a Guadalajara, club del que surgió al profesionalismo, pero nunca se ha dado su vuelta a casa. Actualmente juega en Juárez y se ve complicado que lo haga en estos momentos.

Imago7

Néstor Araujo

Antes de que llegara al acérrimo rival, Araujo reveló que toda su familia siempre le ha ido a Chivas, por lo que no vería con malos ojos enrolarse a Verde Valle, pero al final América hizo lo propio y lo trajo desde España para ficharlo en la Liga MX.

Jammedia

Henry Martín

Aunque a muchos no les agradó la idea, Henry estuvo en la mira del Rebaño previo al Apertura 2022, según palabras del exdirector deportivo, Ricardo Peláez, pero por razones económicas no se llevó a cabo la negociación. Muchos aficionados se manifestaron en contra de esta posible contratación.

Jammedia

Johan Vásquez

En días recientes el nombre de Johan Vásquez, ha sido relacionado con un supuesto interés de Chivas, incluso el diario El Universal publicó que Fernando Hierro lo sigue de cerca en Qatar, pero todo esto es de manera extraoficial. Es un hecho que los tapatíos necesitan un defensa central y Vásquez ha tenido poca actividad con el Cremonese de Italia, pero su carta pertenece al Genoa. Su valor es de casi 4 millones de dólares.

Imago7

Encuesta ¿Quién te parece que le hace más falta a Chivas? ¿Quién te parece que le hace más falta a Chivas? Henry Martín Gerardo Arteaga Johan Vásquez Néstor Araujo Alfredo Talavera YA VOTARON 1 PERSONAS

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!