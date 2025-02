A lo largo de los últimos mercado de pases Chivas no se ha destacado por llevar adelante mercado de pases con los que se marque la diferencia. Henry Martín fue uno de los objetivos del Guadalajara hace unos años y en las últimas horas expresó por qué no quiso ser jugador del Rebaño Sagrado.

Sin duda la llegada de jugadores con pasado en América no terminaron de ser del agrado de la afición porque no terminaron de rendir. Uno de los más recordados en el último tiempo es Oribe Peralta, quien se fue por la puerta del conjunto rojiblanco.

Henry Martín fue uno de los jugadores más buscó Chivas con Ricardo Peláez como director deportivo del equipo y lo tentaron con darle más minutos para que llegue al Mundial de Qatar 2022. En diálogos con Balompié MX, dio a conocer que lo hizo porque no quiso bajarse su salario.

“Yo soy una persona que no huye de los problemas, los enfrento. En ese momento, en América pasaba un momento muy malo, no le metía gol ni al arcoíris, todo lo fallaba. América se acerca y me dice, ‘viene un Mundial, no queremos frenarte. Si te quedas, vas a tener pocos minutos’”, recordó.

Y agregó: “Me comunico (con Chivas) y la verdad se pasaron, querían que me bajara el sueldo, yo decía ‘no es que esté yendo de un equipo menor a uno mayor’, me había ganado el sueldo. Pasaron 4-5 días y subían que un 5% o 10%. Hablé con mi familia y no estaba siendo Henry Martín, porque no huyo de los problemas”.