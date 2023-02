El recordado exportero de las Chivas de Guadalajara, Luis Ernesto Michel, reapareció este martes ante la opinión pública y durante una entrevista exclusiva defendió con todo la titularidad del canterano Miguel Jiménez a pesar de la pifia que cometió en el gol de Querétaro en el Jornada 5 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, que los rojiblancos igualaron de forma agónica en el último minuto con un tanto salvador de Alejandro Mayorga en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado, bajo el mando del director técnico Veljko Paunovic, colecciona apenas ocho puntos de los 15 disputados en estas cinco fechas ya cumplidas del torneo, luego del agónico empate 1-1 con los Gallos Blancos en el Gigante de Zapopan tras una terrible pifia del Wacho Jiménez. Ahora deberán visitar a los Tuzos de Pachuca, el sábado en Hidalgo, por la Jornada 6 del Clausura 2023.

El histórico guardameta de las Chivas en la década pasada platicó con el programa Los Campamentos a través de W Radio Deportes de los recientes errores del canterano Miguel Jiménez y qué tanto hay por corregir para que sostenga su titularidad son cometer pifias tan seguidas, por lo que afirmó que "yo conozco al Wacho desde hace mucho tiempo, para mi es un gran arquero, que se ha ido formando allí desde infantiles en todas las Fuerzas Básicas y fue generando su oportunidad".

Luis Ernesto Michel, durante su intervención en el programa radial, añadió sobre la titularidad de Jiménez que "yo creo que lo ha demostrado a lo largo del tiempo que le ha tocado jugar y las veces que me lo he encontrado, he platicado con él y platicamos que él sabe la responsabilidad y el compromiso que primero, bueno, se juega como portero y también lo que es jugar en Chivas, sabiendo que un error te puede martirizar como le está pasando ahorita".

El exportero apareció para respaldar la titularidad del Wacho (IMAGO7)

El recordado arquero de las Chivas defendió al canterano rojiblanco y advirtió a Los Campamentos en W Radio Deportes que Miguel Jiménez: "Ha hecho bien las cosas, creo que se le ha dado esa continuidad y bueno, salvo lo que diga allá la gente de Chivas, pero yo creo que ha hecho bien las cosas". ¿Qué opinas?

