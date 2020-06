Uriel Antuna es optimista con el Torneo Apertura de Chivas: "Espero estar fino para dar alegrías"

Chivas de Guadalajara tuvo varios refuerzos de sumo interés para el Torneo Clausura 2020 y uno de ellos fue Uriel Antuna, quien llegado de Los Angeles Galaxy venía con la expectativa generada con su gran irrupción en la selección nacional en la que con su juventud se hizo notar a base de goles.

Sin embargo, el Brujo no pudo marcar en la temporada que se cortó por el Coronavirus pero espera revertir la situación. "No me extraña que se me exigiera que anotara pero no se me dio. Sabemos que uno está expuesto a la crítica. Ahora me lo tomo con calma, sabía que estaba yendo de menos a más. Espero estar fino para darle alegrías a la afición", dijo.

Antuna no pudo marcar en el Clausura 2020. (Foto: JAM Media)

El atacante habló en conferencia de prensa virtual con la prensa y confesó tener sus reservas con la Copa por México en medio de la pandemia. "El miedo siempre va a estar y el jugador es a eso que se expone porque no sabemos si hay gente que se cuida o no y todos tenemos familia, hijos, gente con la que frecuentamos mucho", resaltó.

Antuna comentó también ante la posibilidad de salir de José Juan Macías a Europa y lo comparó con su fichaje con el Manchester City en el que no pudo consolidarse plenamente. "Yo me fui muy joven y al final tengo claro que me faltaba un poco de experiencia", resaltó el delantero.

Sin embargo, confía que la historia de su compañero en Chivas puede ser bastante diferente. "No estaba maduro, no hablaba el idioma. Macías tiene mucho futuro, ya tiene muchos minutos y goles en Primera División. Tiene un paso más sólido como futbolista", puntualizó Antuna.