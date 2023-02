El director ténico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, compareció la noche del sábado a la conferencia de prensa tras la victoria 1-2 sobre los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario de la capital, para resaltar que el esperado gol de sus delanteros, obra de Daniel Rïos "es una buena noticia" para el equipo, que aprovechó el triunfo para acercarse a la zona alta de la clasificación general tras cumplirse la Jornada 8 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta todo lo que platicó el timonel rojiblanco en su intervención.

El entrenador serbio del Rebaño Sagrado, desde la sala de conferencias de Ciudad Universitaria, se refirió en principio a lo cerca que está el equipo de su idea y reconoció que "cada vez nos acercamos, llevamos ocho partidos y el progreso es tremendo. Todavía busco que tengamos más consistencia con el balón, cuando las cosas nos van bien; como cuando íbamos ganando 0-2 y 0-1, no digo que debamos echar para atrás, sino no dejar que el rival nos proponga o que tenga una respuesta y nosotros tengamos que reaccionar. Me gustaría ver que el equipo en estos momentos se vuelva a imponer y tome el control del juego, pero estas son cosas que llegan con tiempo".

Paunovic agregó que "nosotros trabajamos a diario con este maravilloso grupo de chicos jovenes que tienen mucha hambre y lo están demostrando, son capaces de sufrir en los momentos difíciles del partido y es una cualidad, sobre todo para las Chivas es una identidad y eso es lo bueno de tener un grupo así. Vamos de menos a más y vamos mejorando y espero que en algún momento consigamos jugar de una manera consistente durante los 90 minutos y ser atractivos, ofensivos y también saber defender bien, como lo hicimos hoy".

El técnico de las Chivas, en cuanto a su reflexión del triunfo sobre Pumas, señaló que "me gusta siempre direccionar el análisis en el aspecto positivo, los cinco partidos sumando puntos, dos victorias consecutivas son muy importantes, es una evidencia de que el grupo va en buena dirección, pero nosotros no podemos para ni una vez a pensar de que hemos conseguido cualquier avance importante, hasta que el equipo no se acostumbre a ganar y no se acostumbre a tener unas actuaciones completas, hay mucho trabajo por hacer". Añadió que "siempre animo al grupo y vamos a tener una revisión de este partido, porque siempre hay cosas para mejorar y el enfoque en el proceso para nosotros es fundamental. El miércoles, después del partido contra Tijuana, el mismo día empezamos a recuperar, a preparar y analizar, porque en dos días jugamos, nuestra mentalidad es día a día, trabajo y trabajo hasta el final".

"Me gustaría ver que el equipo tenga más consistencia y no dejemos que el rival tenga respuestas, que nos proponga su futbol, aunque también parte del futbol es saber jugar sin balón, pero no quiere decir que te dejes dominar y eso es una cosa que tenemos que mejorar y es el siguiente paso del equipo para ser consistente". Veljko Paunovic Entrenador del Guadalajara

Paunovic, en cuanto al tan esperado tanto anotado por su delantera, fue enfático en destacar que "es una buena noticia para el equipo, porque hasta ahora todos hemos buscado y hemos tenido ansiedad los que estamos trabajando día a día con el equipo, porque sabemos que son procesos y son rachas en cuanto a los delanteros. Creo que la paciencia y el apoyo han sido importantes, pero también la exigencia que siempre le hicimos que en cuanto antes empiecen a lograr la confianza, porque es una parte muy importante para jugar bien al futbol y marcar goles también".

El estratega del Rebaño Sagrado en cuanto a un posible resumen al cumplirse la mitad del calendario oficial del Clausura 2023, reconoció que "es muy peligroso hacerlo ahora, tuvimos una semana de tres partidos muy cargada de esfuerzo, tenemos unos números físicos fantásticos, nos superamos en cada partido y todo es simplemente medir el progreso, no hacer un corte. Ocho partidos es todavía poco, cuando trabajamos en Inglaterra hacíamos el corte para el análisis después de 12 partidos, porque ahí tiene muchos más minutos para medir. Aunque es mejor medir el progreso, el trabajo a medio plazo, también cómo van las cosas, pero mantener la linea para arriba".

