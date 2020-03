Yayo de la Torre defiende su amor por Chivas

Eduardo de la Torre, legendario goleador de las Chivas de Guadalajara, confirmó que el primer amor nunca se olvida y defendió su amor por la playera rojiblanca, por encima de su etapa en Santos Laguna y Cruz Azul, durante una entrevista especial a la cadena internacional Fox Sports, en medio de la alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19.

El ex atacante del Rebaño Sagrado se confesó la noche del domingo "en el muro", una sección especial del programa La Última Palabra y en la que participa como miembro de la mesa de expertos, para asegurar que "tengo un club de origen, que se llama Guadalajara, son mis origenes, es mi cuna y tengo otros clubes donde me han dado oportunidades y donde me he terminado de formar, ya sea como técnico o como director deportivo, que son Santos y Cruz Azul. Entre esos tres equipos, me quedaría con esa satisfacción de tener un buen recuerdo en diferente tipo de áreas en alguno de los tres".

El "Yayo" de la Torre al ser refutado sobre elegir uno de esos tres, reconoció que "dónde mejor la pase fue en Santos (Laguna), si te puedo decir. Pero dónde me formé fue en Chivas y Cruz Azul fue todo un reto".

Fernando Quirarte, también ex jugador de Chivas, le preguntó: "¿qué siente un hijo al saber que su padre (el ingeniero Javier de la Torre) fue uno de los grandes entrenadores, quizás el más grande entrenador de la historia del Guadalajara y por qué no, de México y máxime tu, que también jugaste en ese gran equipo?". El ex atacante aseveró que "un gran orgullo, así lo resumiría. No solo por los logros que tuvo mi padre, que pues es la parte profesional, sino también el ejemplo que fue en mi carrera y en mi vida. Yo le tengo ese recuerdo total de que fue mi ídolo durante todo ese tiempo".

"NUNCA TUVE IMPOSICIÓN POR PARTE DE LA DIRECTIVA NI DE AGENTE EXTERNO"�� #LUP @YayoDelaTorreM pasó al MURO y abordó su etapa en Cruz Azul como directivo, su amor a Chivas y el grato recuerdo de Santos: pic.twitter.com/fFBcJAR1Wm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 23, 2020