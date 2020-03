¿Yayo de la Torre le perdió amor a Chivas?

Eduardo de la Torre, legendario goleador de las Chivas de Guadalajara, reveló el motivo que le habría hecho perder respeto y amor por la playera rojiblanca, durante una entrevista especial a la cadena internacional Fox Sports, en medio de la alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19.

El ex atacante del Rebaño Sagrado se confesó la noche del domingo "en el muro", una sección especial del programa La Última Palabra y en la que participa como miembro de la mesa de expertos, por lo que fue consultado de manera directa por Daniel Braivloski si "le perdiste el amor que tenías por el equipo donde naciste, ¿motivos?".

El "Yayo" de la Torre respondió que "si te refieres a la parte de Chivas, yo lo dije, es mi origen y el origen siempre va a tener un lugar muy especial, pero yo el Chivas en el cual crecí, en el cual me involucré, el cual conocí, el cual me transmitió mi padre, es un Chivas muy diferente al que existe en el día de hoy. No estoy hablando de calidad, no estoy hablando de jugadores con más o menos amor, sino la simple razón social de las dos instituciones".

El ex delantero rojiblanco argumentó que "siempre he pensado que Chivas es el más popular, como aquí lo dice en algunas ocasiones Gustavo Mendoza, es el más popular, pero tiene una escencia y Chivas va más allá de los títulos. El Chivas, el histórico, el campeonísimo no se va a poder repetir, pero la esencia de Chivas va a perdurar para siempre. Entonces, cuando esa esencia se modifica un poquito, es cuando ya no tengo ese tanto respeto, tanto amor por el equipo".

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.