El comentarista de ESPN no tuvo miramientos a la hora de hablar acerca de lo que sucede con el entrenador argentino.

"A Amaury Vergara solo le importa la lana": Javier Alarcón define por qué no da la cara por Gago

En las Chivas de Guadalajara la tensión va en aumento por la manera en que se ha llevado el tema de la inminente salida de Fernando Gago para ir a Boca Juniors de Argentina ya que el dueño Amaury Vergara una vez no ha dado alguna aclaración sobre lo que sucede en la plantilla rojiblanca, lo cual Javier Alarcón considera como un desinterés deportivo poniendo por encima el tema económico.

En Futbol Picante de ESPN, el famoso comentarista indicó que sin claridad sobre el futuro del Rebaño Sagrado, el propietario del equipo tendría que salir a apagar el fuego para darle mayor tranquilidad tanto a la afición como a los jugadores, quienes viven en medio del desconcierto por saber que en cualquier momento se pueden quedar sin DT.

Para Amaury Vergara primero está el dinero y luego lo deportivo, afirma Javier Alarcón

“Para Amaury Vergara éste es su empleado (Gago) y que venga la cláusula. Yo lo que digo es qué les extraña desde el día uno… Ahora entró dinero de Amazon, Amaury ha visto, no quiere decir que no quiere que Guadalajara sea campeón, pero la prioridad de Amaury ha sido siempre que Guadalajara, como marca, le deje más y más plata y si es campeón pues que padre”.

“Pero no es su prioridad como si hay en otros equipo ese balance, en Pachuca en América pasa lo mismo. Entonces ahorita que no le importanten los dos millones de dólares (para despedir a Gago) que encuere a Gago para que demuestre que no le importa el dinero. Primero la lana y luego lo otro”, fue parte de lo que comentó Javier Alarcón en ESPN.

Por su parte, Roberto Gómez Junco aseguró que le gustaría ver alguna reacción de Amaury Vergara en un momento determinante para Guadalajara, que no pasa por su mejor presente futbolístico luego de perder de manera vergonzosa contra Atlas con todo y que pudieron mostrar una reacción en la segunda parte.