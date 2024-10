En las Chivas de Guadalajara la incertidumbre aumenta de nivel día con día acerca de la continuidad del entrenador Fernando Gago, a quien en Argentina ya lo colocan a horas de llegar a Boca Juniors, sin embargo en México aún no hay nada oficial y por el momento se encuentra al frente de los entrenamientos de cara al partido amistoso del fin de semana contra América.

En este sentido, Ricardo La Volpe, quien dirigió a los Xeneizes y también al Rebaño Sagrado habló de lo que representan ambos conjuntos y con sus picantes y acostumbradas declaraciones aseguró que Gago debe aprovechar la oportunidad porque el futbol mexicano no se puede comparar con el argentino y las posibilidades que se le pueden abrir en caso de que le vaya bien con los Xeneizes.

Ricardo La Volpe sale de defensa de Gago y le pide que deje Chivas para ir a Boca Juniors

“Por la edad que tiene debe irse a Boca, hay que ser realista, si hace bien las cosas en Boca puede aparecer mañana en la Selección Argentina, si le va bien tiene las puertas abiertas a Europa, ¿Qué quieren? ¿Qué no elija? No creo que esté mal lo que está haciendo (si se va a Boca). Luego hay que ver lo del contrato, que es otra cosa”.

Gago no ha logrado definir su futuro. Foto: Imago7/ Óscar Meza

“Voy a comparar a Chivas, sí con América, Cruz Azul, acá arriba, pero ya estoy hablando (de Boca) a nivel mundial, no vamos a comparar a México hasta que no llegue a semifinales, no sea campeón del mundo, pasemos del famoso quinto partido (…) Él tiene todas las puertas abiertas si se va al futbol argentino, por lo económico no creo que se vaya”, fue parte de lo que comentó el Bigotón en entrevista con Mediotiempo.

La Volpe afirma que el nivel competitivo de Gago le puede garantizar éxito en Boca Juniors

Cabe recordar que en el 2006 La Volpe fue entrenador de los Xenezies a los cuales no pudo hacer campeones cuando tenía la mesa servida para ello y justamente en su plantilla contaba con la figura de Fernando Gago como su mediocampista estelar, por lo cual considera que su capacidad como persona y entrenador puede ser clave para el éxito de Boca Juniors.

“Aparte jugó en el Real Madrid, yo lo tuve como jugador (en Boca), sé cómo es como persona, su carácter, es ganador, impone, si se va a Boca es amigo de Riquelme, otros las tienen cerradas. Boca es un mundo, cuidado, a mí me lo pusieron”, indicó La Volpe en la misma charla.