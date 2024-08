Las Chivas de Guadalajara se encuentran en un punto de inflexión en su historia. Víctimas de la rapacidad de un mercado de fichajes cruel, en el que el Rebaño Sagrado es perjudicado debido a que solo juega con futbolistas de sangre mexicana y los demás clubes buscan sacar provecho de esa condición al elevar sus precios cada vez que hay interés del club rojiblanco, la fórmula que dio éxito en el pasado al club tapatío ante este fenómeno, ya no funciona más.

Y es que la cantera rojiblanca ha dejado de producir talentos como en antaño. Si bien el Guadalajara se ha mantenido a la altura en fuerzas básicas y sus equipos en categorías inferiores siempre compiten por títulos, hay un cortocircuito cuando esas jóvenes promesas dan el salto a la Primera División donde se pierden entre la presión de un equipo ávido de ídolos y triunfos que enorgullezcan a su afición, además de los altos salarios que se pagan en México y que hacen perder el piso a estos juveniles.

¿Cuál es la exigencia de Ricardo La Volpe para Chivas?

“Lo dijimos acá muchas veces, el dueño o el presidente que sea y el director deportivo, tiene que hacerle entender a todo lo que es las fuerzas básicas más el Tapatío, generar jugadores, porque a Chivas le sale al triple, si va al mercado tiene gastar fortunas. Por eso tenés la obligación de formar, de generar muchos jugadores”, comentó al respecto Ricardo Antonio La Volpe en su podcast Lavolpismo.

“Salvo el señor (Salvador Martínez Garza) que le dieron la promotora por 10 años, me acuerdo que trajeron ahí sí a (Ricardo) Peláez, Luis García, (Cabrito) Arellano… bueno, tenías que hacer un gasto así para hacer a las Súper Chivas y hoy tendrías que hacer un gasto mayor. Ahora Chivas no puede y no contrata extranjeros”, añadió El Bigotón.

Sin punch rojiblanco en el ataque

La exigencia que marcó La Volpe para que Guadalajara regrese a los primeros planos del futbol mexicano, salió a colación debido a que recordó en charla con El Gusano Nápoles, que en el redil no hay un delantero que meta esos goles que se necesitan para trascender.

“Para mí todavía ese equipo, no tiene arriba, le falta. Más allá de que tiene dinámica, yo lo veo con mucha dinámica pero no con un juego como para… la dinámica no me hace ganar los partidos. Ojo, hablar de centrodelantero, ¿cuántas veces le llegan? Ese es el problema que veo yo. Pero a lo que veo desde que estaba el DT que ahora está en Tigres, es el mismo sistema que va, el mismo parado, con el ocho, el cinco, el 10; acá el extremito y el 9. Un solo partido me encantó porque fue Alvarado contra Jonathan de interior, porque Fidalgo está pero Jonathan es más el de recuperación. Acá fue para generar con el extremo y jugar con el 9 y ganarle a Jonathan, pero solo una vez lo vi”, sentenció.