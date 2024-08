La cuenta oficial en la red social X del equipo Panathinaikos Chicago presumió su más reciente gol en el partido que sostuvo ante el Chicago Nation FC en el estreno de la United Premier Soccer League US Soccer Division 4. El equipo patrocinado por su homólogo de la Superliga de Grecia selló la victoria por 1-0, pero lo más relevante para los seguidores mexicanos fue que la anotación fue obra de una dupla azteca.

El tanto del triunfo fue cortesía de Toño Cortez, un exjugador del Querétaro quien remató de vaselina para regalar una jugada de lujo a la afición de este equipo amateur. Lo curioso fue que la asistencia al espacio fue fabricada por Luis Márquez, aquel canterano rojiblanco que fue desechado de Chivas por Matías Almeyda, a causa de sus problemas de sobrepeso, para luego brillar con el Tepatitlán de la Liga Expansión MX y finalmente, desaparecer del profesionalismo.

Del exilio, a vender calzado y encontrar nueva vida en Estados Unidos

Muchos se preguntaban sobre el paradero de Márquez, quien tras concluir su vínculo con el Tepatitlán en el Clausura 2023, quedó como jugador libre. Al no hallar más oportunidades, se involucró de lleno en un negocio de calzado que había emprendido previamente con envíos a todo México. Pero parece que El Gordo ha encontrado una nueva chance, ahora en el balompié estadounidense en su modalidad de semiprofesional.

La historia de Márquez comenzó cuando se sumó a las fuerzas básicas de la escuadra rojiblanca en el 2009, en la Sub 15, en donde de inmediato comenzó a sobresalir por su calidad e inteligencia con el esférico. Tras llegar a Segunda División e inclusive a la Sub 20, llegó a jugar en inferiores del Tri y ya llamaba la atención del cuerpo técnico del primer equipo de Matías Almeyda, no obstante, el entrenador argentino era exigente con los jóvenes.

Luis Márquez nunca tuvo una oportunidad

Por esta razón, nunca pudo convencer al Pelado debido a su exceso de peso, por lo que fue enviado a otros clubes para tratar de sondear si acaso podía trascender más allá de sus problemas con la báscula. Luis fue enviado a préstamo a Coras de Tepic, Zacatepec, Lobos BUAP, Tampico Madero y Mineros de Zacatecas, en donde fue tratando de abrirse un espacio en las plantillas del Ascenso.

La mejor versión del atacante la alcanzó en el Guard1anes 2021 con el conjunto de Tepatitlán, en donde consiguió el título de la División de Plata. Pero pese a sus enormes cualidades futbolísticas, nunca tuvo la oportunidad de jugar en la Liga MX ni con Chivas ni con cualquier otro club. Ahora, disfruta de la pelota alejado de la presión por su peso y con ese mismo talento que le caracterizó.