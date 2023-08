Chivas se prepara para enfrentar a Santos Laguna por la jornada cinco del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, en la previa al juego contra los Guerreros un Alan Cervantes lanza una dura crítica por la poca paciencia que tuvieron para quedarse con un lugar en el primer equipo.

A lo largo de los últimos años, el Guadalajara se ha caracterizado por se un club exigente con cada uno de sus jugadores. Es por esto que muy pocos han podidos temirnar de triunfar.

Uno de ellos es Alan Cervantes quien en la actualidad se encuentra en Santos Laguna y enfrentará este sábado a Chivas. Por otro lado, en diálogos con la prensa el actual jugador de los Guerreros lanzó una dura crítica contra el Rebaño Sagrado por no tenerle paciencia para estar en el primer equipo.

“Yo nunca me he quejado de que faltaron oportunidades en Chivas, porque claro que las tuve, pero un proceso bastante irregular, donde creo que esa irregularidad de jugar, no jugar, creo que me terminó afectando. Creo que aquí (Santos) cuando me la dieron y fue constante, creo que se notó la diferencia”, comentó según lo informado por TV Azteca.

¿Qué es lo que sigue para Chivas en el Apertura 2023?

Luego de la victoria ante Tijuana, Chivas volverá a ver acción en la Liga MX frente a Santos Laguna de visitante. Por otro lado, por la jornada siete del Apertura 2023 enfrentará a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron.