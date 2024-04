Alan Mozo elevó aún más su nivel con el cuerpo técnico de las Chivas de Guadalajara, con Fernando Gago, en este Torneo Clausura 2024. El defensor se ha erigido como una pieza clave en la alineación rojiblanca, para propiciar debates mediáticos por su ausencia en Selección México. El zaguero confirmó en una entrevista exclusiva lo que todos esperan de Jaime Lozano en la próxima convocatoria del tricolor.

El lateral derecho estelar del Rebaño Sagrado acumula 1,197 minutos en 14 participaciones y 13 como titular en este torneo. Mozo, en una plática con Claro Sports desde Verde Valle, reconoció que “mi relación con Jaime (Lozano) siempre ha sido muy buena. Es alguien que admiro muchísimo, no solo como entrenador, sino también como jugador; salimos de la misma institución“.

El zaguero titular del Guadalajara prosiguió y confirmó a Claro Sports, que con Jimmy Lozano: “Coincidimos en muchos puntos de cómo vemos el futbol, la vida y me pone muy feliz que este al mando de la Selección. Creo que es alguien que sabe perfecto en dónde está parado, que ha luchado toda su carrera por estar allí. Él me lo había dicho, cuando estaba en el proceso de los olímpicos“.

Mozo advirtió, desde Verde Valle, que “yo estoy esperando la oportunidad. La verdad, es que yo estoy feliz en Chivas. Mi energía, mi enfoque está aquí, pero me encantaría volver a portar la verde de la Selección. Creo que para mi es lo máximo y estoy aquí, como siempre le he dicho a la orden. Llegará el momento y sino, yo sigo entregándome igual, como siempre“. Un momento o una oportunidad más que merecida la que aguarda el lateral derecho estelar del Guadalajara en Liga MX.

¿Qué ha hecho Chivas diferente para meterse en la pelea por Liguilla?

El defensor titular de las Chivas, ante la consulta de la mesa de Claro Sports, no lo pensó mucho y replicó de manera sencilla: “La unión“. Advirtió Mozo que en el Guadalajara: “Somos una familia. Creo eso se ve reflejado y no solo los jugadores, el entrenador, sino toda esta institución somos una familia y el trabajo, creo que no hay secreto. Es trabajar todos los días por nuestro objetivo“.

Alan Mozo habló del repunte de Chivas en este cierre

El defensor de las Chivas, durante su plática exclusiva con Claro Sports, se refirió al repunte que atraviesan en este cierre del torneo. Los tapatíos hilvanan tres victorias y cuatro fechas sin conocer el revés, pero todavía quedan un par de presentaciones en el calendario. Mozo se confesó: “Feliz por los resultados que hemos tenido y sobre todo, mentalizado por los partidos que vienen“.

Mozo reconoció que las caídas seguidas ante Necaxa, Cruz Azul y León les sirvió para evolucionar como equipo. Aseguró a Claro Sports, que “esos partidos nos ayudaron para ver en lo que tenemos que trabajar y mejorar, pulir esos detalles. Nos jugamos cada partido como si fuera una final“. Así, el zaguero advirtió que “nos quedan dos para llegar de la mejor manera a la Liguilla, que es lo más importante“.