El Clásico Nacional entre Chivas y América sigue calentándose debido a las situaciones que han acontecido durante los últimos años en donde Henry Martín se ha burlado en repetidas ocasiones del rebaño con sus polémicos festejos; sin embargo, Alan Mozo mandó un mensaje al delantero de cara a una edición más del partido más importante de la Liga Mx.

La Bomba se ha caracterizado por realizar múltiples festejos imitando a Cuauhtémoc Blanco, mismos que han causado el orgullo de la fanaticada azulcrema; sin embargo, en el Guadalajara tienen claro su deseo de neutralizar la ofensiva capitalina.

“Antes que nada, espero que Henry no haga ningún festejo porque la defensa y el equipo neutralicen el ataque del América. Son cosas que por supuesto puedes opinar, pero es algo que yo no haría, muchos lo toman como falta de respeto. Son cosas válidas en el futbol cosas que se dan en ese tipo de partidos y espero que no festeje de ninguna manera. Nosotros vamos a salir a proponer, a festejar goles”, declaró Mozo a TUDN.

El exlateral de los Pumas se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca debido a sus actuaciones, en donde la más recordada se suscitó en las Semifinales del Apertura 2023 en donde marcó un gol que encaminó a la remontada en el Estadio Azteca.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El duelo más esperado de la fase regular del futbol mexicano en el que chocarán los dos clubes más importantes del país está pactado a disputarse el próximo sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.