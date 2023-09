La responsabilidad de ser un jugador de Chivas y sobre todo el portar el número 10 de dicho club implica un compromiso enorme para cualquier futbolista, por lo que todos los aficionados centran su mirada en Alexis Vega, quien dejó en claro que está en su mejor versión física y hasta habló acerca del sobrepeso que tenía.

Uno de los constantes ataques de la gente hacia Gru radicaba en su complexión física, por lo que el futbolista del Guadalajara admitió que ha puesto atención en eso y ha cambiado hábitos que se reflejan en su cuerpo, ya que reveló que en un mes ya bajó cinco kilos de grasa.

“Fue algo que me di cuenta ya un poco tarde, cuando era joven estaba un poco más inmaduro de todo lo que representaba. Ahora tenía mucho que ver lo de las lesiones, lo de la rodilla, me estaba pasando factura.

“Ahora que he estado bajando de peso, bajé de grasa, bajé en todos los sentidos empecé a trabajar el doble, fue algo que me ayudó bastante. En menos de un mes bajé creo que cinco kilos y me siento bien (…) Dejé tortilla, pan, refresco, todo. Me he estado comportando muy bien y alimentando bastante bien”, reveló en charla con TV Azteca.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El duelo más esperado de la fase regular del futbol mexicano en el que chocarán los dos clubes más importantes del país está pactado a disputarse el próximo sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.