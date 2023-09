Este jueves se puso fin a la novela que tenía Alan Pulido con las directivas de Chivas y de Sporting Kansas City al confirmar la renovación del atacante con la escuadra de la MLS, en donde el mismo delantero reveló la razón por la que declinó la oferta rojiblanca pese a haberle dado su palabra a Fernando Hierro de llegar como refuerzo.

No es un secreto de que al Guadalajara le urgía un centro delantero experimentado y con calidad comprobada, por lo que la cúpula tapatía apostó por sumar al plantel a Puligol para que viviera una segunda etapa en el redil, propuesta en la que el atacante y su representante habían aceptado los términos e inclusive, se negarían a firmar la renovación con la escuadra estadounidense.

Sin embargo, el Sporting Kansas City decidió incrementar la oferta y ofrecerle el doble de sueldo y un contrato por tres años más, situación que convenció a Alan Pulido, aunque en conferencia aseguró que se debió al apoyo que recibió durante su ruptura de ligamento cruzado anterior.

“Simplemente agradecerles por el apoyo y estar interesados en mí. Tenía contrato con Sporting hasta diciembre, fueron de las cosas que no podía pensar en otra cosa. Hubo acercamiento con Chivas, se pudo dar la llegada, pero acá me ofrecían tres años, esa es la realidad, obviamente por mi carrera me ofertaron algo que es importante a mi edad y sentí el valor que me dieron. Después de mi lesión siempre me dieron el apoyo y me han tratado de la mejor manera, por eso tomé la decisión de quedarme acá. Siempre lo he comentado, si no renovaba con Sporting y regresaba a México, mi primera opción hubiera sido Chivas, esa es la realidad, por el amor y cariño que le tengo al equipo”, declaró en conferencia de prensa.

