El portar la playera de Chivas no es una experiencia que cualquier futbolista pueda vivir, por lo que algunos pocos futbolistas que la defienden saben lo que implica, por lo que Fernando Beltrán sorprendió a propios y extraños por mandar una indirecta a varios futbolistas que quieren ser líderes en el Guadalajara, pero sin predicar con el ejemplo.

Durante una dinámica de la semana del Clásico Nacional 2023, se realizó una entrevista encabezada por Majo González con Alejandro Zendejas y el Nene, en donde se le pidió al jugador rojiblanco que se definiera en pocas palabras como futbolista, en donde lanzó un dardo a algunos exjugadores que han desfilado por el Rebaño por sus actitudes.

“Me defino por la esencia que tengo, en donde no dejo de luchar, no dejo de trabajar. En esa parte marco la diferencia y pongo el ejemplo, en primero hacer las cosas yo y después exigir a mis compañeros. Hay muchos compañeros que me han tocado que primero exigen, antes de hacer. Primero hago y con mis actos es la forma de exigirle a mis compañeros”, declaró el mediocampista rojiblanco.

Desde su debut en julio del 2017, Beltrán solamente ha jugado en el Club Deportivo Guadalajara, por lo que es evidente que lanzó una pedrada a algunos excompañeros, aunque no quiso ahondar y dar nombres sobre eso.

