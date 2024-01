Alexis Vega no quiere problemas con Amaury Vergara y Chivas: Busca irse en el 2024

En las Chivas de Guadalajara ya no saben qué hacer con Alexis Vega, quien no entra en planes del entrenador Fernando Gago para el Torneo Clausura 2024 y por ello lo han enviado a entrenar por separado, lo cual ha dejando con cierto malestar al delantero y por ello se acercó a Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro).

En este sentido, el dirigente explicó parte de la situación por la que atraviesa el Gru con el Rebaño Sagrado y por lo cual pidió opinión al organismo, ya que a unos días de que inicie la nueva campaña se encuentra trabajando por separado y no ha sido tomado en cuenta por el estratega argentino.

Una de las razones principales es que Vega no aceptó el ofrecimiento que le hizo Cruz Azul para dejarle una ganancia importante a Chivas una vez que fuera transferido, esto por las cláusulas que le quisieron imponer en su contrato basadas en un buen comportamiento, de acuerdo con versiones extraoficiales.

“Si Alexis desde el principio vio que lo separaron pudo romper el contrato, ponerle una demanda a Chivas e irse. Por medio de la presión no te pueden separar por una medida de que no aceptas irte a otro club; esto por mandato de FIFA”, fue parte de lo que comentó Ortiz en entrevista para ESPN.

Alexis Vega quiere irse de Chivas en buenos términos

El directivo argumentó que el objetivo de Vega es marcharse de Guadalajara ya sea a algún otro club en México o al extranjero, pero nunca en medio de algún problema con Amaury Vergara o Fernando Hierro: “Alexis nos dijo: ‘¿cómo ven este caso?’. Lo que está esperando es llegar a un arreglo con Chivas e irse, no sé si al extranjero, porque todavía tiene este mes para poderse registrarse en la Liga MX, conforme a las ventanas de contrataciones que marca la FIFA”.

“Pero Alexis no estuvo de acuerdo (con Cruz Azul) quizá en lo futbolístico o en lo económico y dijo no voy, y está en su derecho. Se me hace muy raro que Chivas actué así, separando a un jugador, porque es un club que siempre trata de hacer las cosas bien. Está en el reglamento de transferencias que está prohibido separar a los jugadores para que entrenen en otro lado; esto lo tenemos público en la página de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tal cual copiado del estatuto de la FIFA”, añadió Ortiz.

Chivas no ha manifestado alguna postura al respecto

Al inicio de la semana se pudo observar al Gru llegando a Verde Valle minutos después de la práctica del Rebaño, en una clara muestra de que no sería tomado en cuenta para el arranque del Clausura 2024, pero también es un hecho que cuando llegaron a un arreglo con La Máquina para su traspaso, evitó cerrar el fichaje porque su intención es irse gratis al finalizar su contrato en el siguiente verano, lo cual dejaría con las manos vacías a la dirigencia que lo convirtió en el futbolista mejor pagado en la historia del equipo tapatío.